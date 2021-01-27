台積電ADR隨台股重挫3% 較台北交易股票仍有15%溢價

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二跌近3%收126.65美元，跌幅甚於在台北交易股價，溢價減為15.1%。費城半導體指數跌1.5%。

標普500指數和那斯達克綜合指數周二自歷史高峰回落，新冠肺炎變異毒株令投資人擔心，且美國新一輪財政刺激措施推進的障礙重重。不過，微軟在盤後公佈強勁財報，那斯達克100期指期指再度上揚。

道瓊工業指數收跌22.96點，報30,937.04點；標普500指數跌0.2%，報3,849.62點；那斯達克綜合指數跌0.1%，報13,626.07點。

台灣加權股價指數昨天大跌287.69點收15,658.85點。台積電跌2.5%收617.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 100.19 -2.72 98.40 1.81

中華電 CHT 109.35 +0.57 108.50 0.78

台積電 TSM 709.85 -2.97 617.00 15.05

聯電 UMC 55.60 -2.75 54.80 1.46

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 新冠肺炎

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