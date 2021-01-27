台積電ADR隨台股重挫3% 較台北交易股票仍有15%溢價
台積電ADR周二跌近3%收126.65美元，跌幅甚於在台北交易股價，溢價減為15.1%。費城半導體指數跌1.5%。
標普500指數和那斯達克綜合指數周二自歷史高峰回落，新冠肺炎變異毒株令投資人擔心，且美國新一輪財政刺激措施推進的障礙重重。不過，微軟在盤後公佈強勁財報，那斯達克100期指期指再度上揚。
道瓊工業指數收跌22.96點，報30,937.04點；標普500指數跌0.2%，報3,849.62點；那斯達克綜合指數跌0.1%，報13,626.07點。
台灣加權股價指數昨天大跌287.69點收15,658.85點。台積電跌2.5%收617.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 100.19 -2.72 98.40 1.81
中華電 CHT 109.35 +0.57 108.50 0.78
台積電 TSM 709.85 -2.97 617.00 15.05
聯電 UMC 55.60 -2.75 54.80 1.46
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言