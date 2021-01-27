標普指數和那指自歷史新高回落 財報佳績不敵疫情

標普500指數和那斯達克綜合指數周二自歷史高峰回落，新冠肺炎變異毒株令投資人擔心，且美國新一輪財政刺激措施推進的障礙重重。不過，微軟在盤後公佈強勁財報，那斯達克100期指期指再度上揚。

道瓊工業指數收跌22.96點，報30,937.04點；標普500指數跌0.2%，報3,849.62點；那斯達克綜合指數跌0.1%，報13,626.07點。

盤後，微軟大漲5.2%，因其Azure雲端業務營收增長超出華爾街預期，受益於全球向居家學習和工作轉變。亞馬遜、蘋果和臉書（Facebook）均上漲至少0.5%。

路孚特數據顯示，在截至周二上午公布財報的84家標普500指數成份股公司中，86.9%獲利超出分析師預期。

儘管如此，有些公司的業績表現出疫情對業務造成的損失。美國運通下跌4.1%，拖累道瓊工業指數大盤。該公司公布上季獲利利潤下降15%，因大流行導致的停擺和限制措施使其信用卡的持卡人無法外出旅行和用餐。

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey說：「大家的預期是，我們上季看到的巨大的驚喜會繼續下去。風險在於，如果預期已經存在，但出現了令人失望的情況，就會看到股票像今天的美國運通那樣遭受重創。」

由於標普500指數的未來12個月預估本益比超過22倍，對華爾街股市泡沫的疑慮正引發對股市將出現回調的顧慮。投資人正在密切關注美國企業的財測，以證明更高價位是合理的。

刺激磋商的進展成為焦點，美國參議院民主黨領袖舒默表示，如果有必要，民主黨人將在沒有共和黨支持的情況下推進拜登總統的紓困計畫。

3M漲3.3%，是道指漲幅最大的個股之一，該公司受益於成本下降，也反映在疫情激增的情況下對一次性口罩、洗手液和護目鏡的需求。

嬌生公司（Johnson & Johnson）上漲2.7%，也給市場帶來較大提振，該製藥商表示，預計將於下周初公布急切期待的新冠疫苗數據。

威瑞森（Verizon）下跌3.2%，此前該公司公布盈利超出預期，但預付費電話用戶低於預期。

電子遊戲零售商GameStop大漲92.7%，周一曾暴漲144%，因散戶投資者再次大舉買入多只利基市場股票，促使賣空者紛紛回補空頭部位。

奇異公司漲2.7%，此前該集團宣布了樂觀的2021年財測，並稱上季自由現金流激增。