聽新聞
test
0:00 / 0:00

UPS貨運業務賣給加商

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電

美國快遞巨擘優比速（UPS）同意以8億美元，將旗下貨運業務UPS Freight出售給加拿大卡車運輸公司TFI國際，目的是退出國內貨運市場，強攻快速成長的小包裹配送業務。

華爾街日報報導，優比速與TFI的董事會已同意收購協議，預定6月底完成交易。TFI收購而來的90%業務，將在旗下零擔貨運部門（less-than truckload，LTL）獨立營運，名為「TForce貨運」。

這項在25日宣布的協議指出，TForce貨運將繼續為優比速零擔貨運業務提供服務，並在至少五年內繼續運用優比速的國內配送網絡。

自優比速新執行長托梅去年6月上任以來，這樁交易是她任內的重大策略轉折之一。托梅秉持「更好，而非更大」標準，檢視優比速的營運，而出售貨運業務，有助於省下資本。

TFI執行長貝達德說：「我不斷說服優比速賣掉貨運業務，它就像是鞋裡的一塊碎石。」他表示，UPS Freight從未得到母公司的關注；TFI也在加拿大提供類似貨運、物流及包裹遞送服務

根據SJ諮詢公司，優比速LTL業務的營收在全美LTL市場排名第六，落後聯邦快遞（FedEx）的FedEx Freight、貨運公司Old Dominion Freight Line。優比速表示，UPS Freight 2020年的營收估計為31.5億美元，較一年前略微下滑。

優比速表示，UPS在全美50州、加拿大及墨西哥提供零擔貨運業務，該部門擁有約1.45萬名員工，其中全職占八成。優比速在2005年斥資12.5億美元，收購Overnite，一舉跨入貨運市場。如今優比速在評估投資組合後，認為脫手貨運業務，有助於償還長期債務。

UPS 加拿大 運將

延伸閱讀

勾結台毒販 「亞洲毒王」荷蘭落網

痛風口服藥有助抗疫 加拿大研究群：創全球先河

加拿大女總督職場霸凌辭職 下屬：被怒飆「狗屎」、罵到哭

籃球／加拿大缺賽也收罰單 教頭諾斯對FIBA感到失望

相關新聞

蘋果高層異動 Apple Car添想像

蘋果公司25日表示，硬體部門主管里喬（Dan Riccio）將轉任新職，主導一項新計畫，蘋果目前至少有兩大硬體新案，即自...

全球企業掀籌資熱潮

最新數據顯示，全球企業在今年頭三周就迅速籌到4,000億美元資金，因為各國政府和央行積極救市，讓資本市場的資金源源不絕。

黑莓攜百度 助攻中國自駕車

加拿大黑莓公司（BlackBerry）與中國大陸搜索引擎巨擘百度達成協議，將進一步深化合作關係，攜手為中國大陸自駕車發展...

UPS貨運業務賣給加商

美國快遞巨擘優比速（UPS）同意以8億美元，將旗下貨運業務UPS Freight出售給加拿大卡車運輸公司TFI國際，目的...

IMF上調今年全球經濟成長

國際貨幣基金（IMF）26日上調今年全球經濟成長預測，理由是新冠肺炎疫苗施打以及更多財政刺激措施，將抵銷疫情復熾所帶來的...

南韓去年GDP僅萎縮1%

南韓去年經濟負成長1%，是逾20年前亞洲金融風暴以來首見萎縮，但在新冠肺炎疫情肆虐下能有此表現已優於預期，顯示南韓疫情控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。