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黑莓攜百度 助攻中國自駕車
加拿大黑莓公司（BlackBerry）與中國大陸搜索引擎巨擘百度達成協議，將進一步深化合作關係，攜手為中國大陸自駕車發展鋪路。
根據這項協議，黑莓QNX Neutrino即時作業系統（RTOS）將與百度高解析度地圖整合，這是繼2018年1月黑莓QNX作業系統成為百度Apollo自駕開放平台的基礎後，雙方再度合作。
這款嵌入式系統將應用於大陸廣州汽車集團（GAC）下一代新能源電動車Aion。GAC電動車部門是大陸三大汽車製造商之一，每年生產超過200萬輛汽車。
百度與黑莓之間的合作關係格外引人注目，原因是陸製汽車內配置外國作業系統，不符合北京當局發展本土技術的藍圖。
百度自駕技術部主管王雲鵬聲明指出，此舉是要「提供汽車製造商一條清晰快速的道路來量產自駕車，其中安全性為第一優先考量。」
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