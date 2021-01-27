最新數據顯示，全球企業在今年頭三周就迅速籌到4,000億美元資金，因為各國政府和央行積極救市，讓資本市場的資金源源不絕。

倫敦金融時報引述路孚特數據報導，今年截至1月22日止，企業已從債務市場籌資3,370億美元，並從首次公開發行股票（IPO）與增發新股募集破紀錄的64億美元。這樣的籌資速度比去年同期快上一倍有餘。

數據顯示，以色列手遊公司Playtika 15日掛牌籌得22億美元，為今年目前規模最大的IPO案。而股神巴菲特支持的中國電動車公司比亞迪上周透過增發新股籌得39億美元，使其成為1月最大的股市交易。

約會應用程式Bumble、線上賀卡零售商Moonpig，將分別在紐約和倫敦上市，預計還會有更多企業加入IPO市場。

儘管新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，且新的變種病毒持續散播，但各國對此祭出前所未見的救市措施，有助提振金融市場。