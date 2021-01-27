聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球企業掀籌資熱潮

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電

最新數據顯示，全球企業在今年頭三周就迅速籌到4,000億美元資金，因為各國政府和央行積極救市，讓資本市場的資金源源不絕。

倫敦金融時報引述路孚特數據報導，今年截至1月22日止，企業已從債務市場籌資3,370億美元，並從首次公開發行股票（IPO）與增發新股募集破紀錄的64億美元。這樣的籌資速度比去年同期快上一倍有餘。

數據顯示，以色列手遊公司Playtika 15日掛牌籌得22億美元，為今年目前規模最大的IPO案。而股神巴菲特支持的中國電動車公司比亞迪上周透過增發新股籌得39億美元，使其成為1月最大的股市交易。

約會應用程式Bumble、線上賀卡零售商Moonpig，將分別在紐約和倫敦上市，預計還會有更多企業加入IPO市場。

儘管新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，且新的變種病毒持續散播，但各國對此祭出前所未見的救市措施，有助提振金融市場。

IPO 倫敦 新冠肺炎

延伸閱讀

首富李嘉誠、股神巴菲特重金研發的「富人仙丹」

主動選股能打敗大盤？10年研究告訴你 為何85％股票型基金都輸給指數

股神巴菲特2020年靠這檔股票 賺進500億美元

比亞迪搶市 茂矽、漢磊備戰

相關新聞

蘋果高層異動 Apple Car添想像

蘋果公司25日表示，硬體部門主管里喬（Dan Riccio）將轉任新職，主導一項新計畫，蘋果目前至少有兩大硬體新案，即自...

全球企業掀籌資熱潮

最新數據顯示，全球企業在今年頭三周就迅速籌到4,000億美元資金，因為各國政府和央行積極救市，讓資本市場的資金源源不絕。

黑莓攜百度 助攻中國自駕車

加拿大黑莓公司（BlackBerry）與中國大陸搜索引擎巨擘百度達成協議，將進一步深化合作關係，攜手為中國大陸自駕車發展...

UPS貨運業務賣給加商

美國快遞巨擘優比速（UPS）同意以8億美元，將旗下貨運業務UPS Freight出售給加拿大卡車運輸公司TFI國際，目的...

IMF上調今年全球經濟成長

國際貨幣基金（IMF）26日上調今年全球經濟成長預測，理由是新冠肺炎疫苗施打以及更多財政刺激措施，將抵銷疫情復熾所帶來的...

南韓去年GDP僅萎縮1%

南韓去年經濟負成長1%，是逾20年前亞洲金融風暴以來首見萎縮，但在新冠肺炎疫情肆虐下能有此表現已優於預期，顯示南韓疫情控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。