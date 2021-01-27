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紐中簽升級版自貿協定

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

紐西蘭與中國大陸簽署自由貿易協定的升級議定書，中國給予紐西蘭多數紙品、木材商品無關稅待遇；紐西蘭則大大放寬中資在當地投資的審查標準，並增加配額。讓紐國的出口商品能有更多機會進入這個世界第二大經濟體。

她強調了新冠疫情之下，與北京完成自貿協定更新版的簽署，十分重要。

紐西蘭貿易及出口部長歐康納26日透過視訊方式，與中國簽署升級協議。歐康納聲明指出，這項升級協議將使紐西蘭出口中國的99%木材和紙品，獲得免關稅待遇。此外，紐西蘭乳製品出口中國的條件也不變，「這意味到2024年1月1日，紐西蘭出口到中國所有的乳製品，都是零關稅」。

根據協定，大陸還將在「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）的基礎上，對紐西蘭進一步擴大航空、教育、金融、養老和客運等領域的開放。紐西蘭則擴大中國公民赴紐國擔任中文老師、中文導遊的簽證配額，分別增加300和200個名額，較原有的配額增加一倍。

紐西蘭 北京

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