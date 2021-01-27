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越南拚躋身已開發國家

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電

越南共產黨26日在13次全國代表大會上設定一個野心勃勃的目標，目前仍為中低所得經濟體的越南，計劃在2045年前邁入已開發國家行列。

中央書記處常務書記陳國旺在開幕致辭說：「為實現2025年、2030年和2045年的重要里程碑，這次大會將制定必須完成的具體目標及任務。」

與會代表將正式通過經濟目標，幫助越南在2025年前脫離中低所得水平。

越南的人均國民所得（GNI）屬於中低所得國家（人均GNI在1,036至4,045美元之間）。

根據世界銀行的資料，該國2019年的人均GNI為2,590美元。

在慶祝越共成立100周年之際，越南正著眼於在2030年前成為擁有現代工業的中上所得國家。中上所得經濟體的人均GNI為4,046至12,535美元。具有中上所得地位的東南亞經濟體，包括印尼（4,050美元）、泰國（7,260美元），以及馬來西亞（11,230美元）。

到了2045年，越南渴望成為一個高所得的已開發國家，而這一年也將是越南民主共和國（現為越南社會主義共和國）成立100周年。高所得經濟體的人均GNI為12,536美元或以上。

越南希望利用其所獲得的經濟優勢，在去年成為少數幾個國內生產毛額（GDP）擴張的國家之一。

越南 馬來西亞

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