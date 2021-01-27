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南韓去年GDP僅萎縮1%

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電

南韓去年經濟負成長1%，是逾20年前亞洲金融風暴以來首見萎縮，但在新冠肺炎疫情肆虐下能有此表現已優於預期，顯示南韓疫情控制相對成功，有助於減輕經濟衝擊。

南韓2020全年國內生產毛額（GDP）較2019年萎縮1%，比南韓央行11月預估的負成長1.1%稍微好些，儘管表現是1998年萎縮5.1%以來最糟，但仍可望在經濟合作發展組織（OECD）成員國中名列前茅。財政部長洪楠基26日說，全球十大經濟體去年萎縮幅度介於3%與10%之間，南韓表現相對突出。

受疫情影響，南韓GDP在去年第1季萎縮1.3%，第2季進一步萎縮3.2%，但在第3季彈升2.1%，第4季成長趨緩至1.1%。政府擴大支出，包括四度追加預算，協助緩和消費者支出所受的打擊，出口改善則驅動下半年經濟復甦。

南韓央行說，南韓去年經濟萎縮幅度「比其他主要經濟體輕微」，「一大因素是我國製造業占經濟產值比重相對較大，假如觀光業和服務業占大部分，疫情打擊會更嚴重」；另一因素是南韓隔離檢疫系統強而有效。

首爾延世大學經濟學教授金正植（音譯）說：「半導體這類出口扮演要角，而財政政策防止嚴重萎縮。疫情控制做得比大多數先進國家好，也有助避免成長遭更大打擊。」

在出口季比勁增5.2%支撐下，第4季GDP季比成長1.1%，優於經濟學家預測的0.9%，但較第3季大幅減緩，反映冬季疫情復熾觸動嚴格的防疫措施，影響企業和消費者活動。上季GDP年比萎縮1.4%。

展望2021年，央行調高今年經濟成長預測，從2.8%上修到3%。出口仍可望是支撐成長台柱，主要出口品半導體價格逐步回升，1月初步貿易數據也預示持續復甦。消費者支出展望較不樂觀，須視疫苗施打進度而定。

南韓 疫情

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