IMF上調今年全球經濟成長

國際貨幣基金（IMF）26日上調今年全球經濟成長預測，理由是新冠肺炎疫苗施打以及更多財政刺激措施，將抵銷疫情復熾所帶來的立即挑戰。

IMF表示，今年全球國內生產毛額（GDP）將大增5.5%，高於去年10月預估的5.2%，這種擴張速度將追平2007年，同為40年來最佳，明年全球經濟則預估擴張4.2%。該組織並上修去年全球經濟萎縮幅度至3.5％，雖優於去年10月預估的4.4%，但仍將是大蕭條以來承平時期的最大跌幅。

IMF上修今年全球成長預測，主要歸功於美國經濟的顯著改善，抵銷了歐元區及英國的預測下調。今年美國經濟預計成長5.1%，比之前預估上修了2個百分點，主因是去年下半年強勁成長動能的延續效應，以及受惠於去年12月通過的9,000億美元新紓困案。經濟學家說，若美國國會通過拜登政府提出的1.9兆美元的新救助計畫，今年成長率可能還會更上層樓。

相形之下，今年歐元區成長率將較前次預估減少了1個百分點至4.2%，英國下滑近1.5個百分點至4.5%。中國大陸今年預計成長8.1%，明年將擴張5.6%，略低於去年10月預估的8.2%及5.8%。印度今年將成長11.5%，比前次預估值高出2.7個百分點，因為該國去年經濟復甦比預期強。

IMF說，各國在去年12月批准多款疫苗，有些國家也開始大規模施打，升高了最終結束這場疫情的希望。但該組織也警告，由於新一波感染和病毒變異帶來風險，全球經濟繼續面臨「異常高的不確定性」。

另外，聯合國25日在最新的「全球經濟展望」報告中預測，全球經濟仍身處危境，但今年經濟有望溫和成長4.7%，從疫情造成的衝擊中緩步復甦。

聯合國說，這場百年一遇的公衛危機已導致2020年全球國內生產毛額（GDP）萎縮4.3%，比2009年金融風暴期間的衰減1.7%更嚴重，創1929年全球經濟大蕭條來最低。

根據這項報告，各國政府自去年第2季開始實施的封鎖令、隔離措施和社交距離規定幫助拯救無數性命，但也衝擊了全世界上億民眾的生計。

該報告說，到今年4月，全球實施的封鎖措施共計影響近27億勞工，占全球勞動力的81%，並導致1.31億人陷入貧困，其中許多是婦女、兒童和弱勢社區居民。

聯合國預測，美國GDP在去年下滑3.9%後，今年將反彈3.4%；日本GDP去年衰減5.4％後，今年將成長3％；歐元區GDP去年驟減7.4％，今年將躍升5％。