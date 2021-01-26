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貨櫃航運業衰事連連 連到了洛杉磯港要卸貨也受阻

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電

彭博資訊報導，貨櫃輪現在要在洛杉磯一帶卸貨，不僅要面臨美國十餘年來最糟的港口瓶頸，還會遭遇另一大障礙：海象惡劣。

美國南加州海洋交易所25日晚間發布的資料顯示，高達55節（每小時63英里） 的風速，以及17英尺高（5.2公尺）的大浪，迫使17艘滿載的貨櫃輪不得不起錨駛往更安全處先避風浪。另有14艘貨船仍停泊在鄰近的洛杉磯港和長堤港。

報導指出，這場風暴阻撓「許多」日期排定好的港口作業，而港口壅塞情況短期內可能無法化解。未來三天，還有其他28艘貨櫃輪預定進港，比新冠肺炎疫情來襲前的平常水準還多11艘。

過去兩個月來，已有兩艘貨櫃輪在橫越太平洋時因遭遇惡劣天候和巨浪，造成近2,500個貨櫃落海。

洛杉磯 新冠肺炎 疫情

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