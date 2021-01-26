找到貨櫃好過年！海運缺櫃出現緩解徵兆

海運運費近來因為缺櫃飆漲，現在或許可以喘一口氣。根據一項追蹤全球運輸用貨櫃的指標，全球海運缺櫃情況已出現緩解跡象。

總部在德國漢堡的線上平台Container xChange所開發的「可用貨櫃指數」顯示，指數到下個月中旬農曆春節之前，可以維持在0.35到0.38之間。這項指數的0.5代表貨櫃的供需平衡，低於0.5表示需求大於供給，高於0.5代表供過於求。

在上個月缺櫃最嚴重時，依貨櫃的不同尺寸，指數跌到0.06到0.13不等的超低水準，這個月指數開始出現反彈。

彭博資訊報導，去年貨櫃供不應求的失衡情況在中國大陸上海特別嚴重。因為疫情緩和後大陸工廠恢復生產，貨品出口到美國的需求激增，卻找不到空櫃來運送貨物出港。Container xChange說，現在情況朝正常的水準修回之中。