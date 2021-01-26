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找到貨櫃好過年！海運缺櫃出現緩解徵兆

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
比利時安特衛普港去年3月下旬因前波新冠疫情高峰封鎖，貨櫃與船隻都因而卡在港區。 美聯社
比利時安特衛普港去年3月下旬因前波新冠疫情高峰封鎖，貨櫃與船隻都因而卡在港區。 美聯社

海運運費近來因為缺櫃飆漲，現在或許可以喘一口氣。根據一項追蹤全球運輸用貨櫃的指標，全球海運缺櫃情況已出現緩解跡象。

總部在德國漢堡的線上平台Container xChange所開發的「可用貨櫃指數」顯示，指數到下個月中旬農曆春節之前，可以維持在0.35到0.38之間。這項指數的0.5代表貨櫃的供需平衡，低於0.5表示需求大於供給，高於0.5代表供過於求。

在上個月缺櫃最嚴重時，依貨櫃的不同尺寸，指數跌到0.06到0.13不等的超低水準，這個月指數開始出現反彈。

彭博資訊報導，去年貨櫃供不應求的失衡情況在中國大陸上海特別嚴重。因為疫情緩和後大陸工廠恢復生產，貨品出口到美國的需求激增，卻找不到空櫃來運送貨物出港。Container xChange說，現在情況朝正常的水準修回之中。

彭博指出，供需失衡改善一個主要原因是海運業者卯足全力把大量空櫃重新移回中國地區，農曆新年勢將成為缺櫃的轉折點。農曆春節假期由2月11日開始。

海運運費掀起的巨浪終於要趨平靜。表格為不同尺寸的可用貨櫃指數走勢，白線為20呎乾櫃，藍線為40呎乾櫃，紅線為40呎高櫃。數值0.5代表市場供需平衡。（擷自彭博資訊）
海運運費掀起的巨浪終於要趨平靜。表格為不同尺寸的可用貨櫃指數走勢，白線為20呎乾櫃，藍線為40呎乾櫃，紅線為40呎高櫃。數值0.5代表市場供需平衡。（擷自彭博資訊）

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