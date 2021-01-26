快訊

學測國文寫作「經驗機器」入題，讀過哲學會答得比較好嗎？

群聚延燒…部桃上百患者如何轉出？陳時中14：00說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自駕車傳聞正沸 蘋果宣布硬體工程部主管接「新項目」

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果硬體部門最高主管Dan Riccio將轉任新職，主導公司內部專案。擷自蘋果官網
蘋果硬體部門最高主管Dan Riccio將轉任新職，主導公司內部專案。擷自蘋果官網

蘋果周一發布，硬體部門最高主管Dan Riccio將轉任新職，主導公司一項內部專案，遺缺由左右手之一的John Ternus接任。

1998年加入蘋果的Riccio，自2012年以來一直擔任硬體工程部資深副總裁，監督iPhone、iPad、Mac，以及音訊產品如AirPods和HomePod的硬體開發。

蘋果沒有披露Riccio的新角色或被指派的新任務，只說他仍是工程部副總裁，直接向執行長庫克報告。蘋果目前至少有兩大硬體新案：自駕車，以及擴增實境（AR）和虛擬實鏡（VR）的頭戴式裝置。Riccio職務未變前，蘋果AR和VR硬體主管會向他報告，而自駕車項目去年交由AI主管John Giannandrea領導。

Riccio 9年前升硬體工程部主管是接Bob Mansfield的缺，但後者未離開蘋果，2016年成為汽車項目負責人，直至去年退休。此時正值蘋果開發自駕車的傳聞甚囂塵上，外界對Riccio新任務頗多聯想。

2013年升任蘋果硬體工程部副總裁的John Ternus，最近領導iPhone、Mac和iPad的工程團隊。幾年前，當Mac電腦鮮少改款、欠缺專業用戶所需功能，挨外界批判時，他是主要站台回應抱怨並承諾改善的高階主管。去年11月，他宣布首採自家設計晶片的Mac新筆電。

認識Ternus的消息人士去年9月受訪表示，Ternus是了解技術且備受敬重的經理人，儘管知名度上揚，為人卻很謙遜，具備未來部門主管或甚至執行長的特質。

另據知情人士，新的MacBook Air將搭載自家研發的下一代晶片、回歸2018年被移除的MagSafe磁吸式充電技術，最快可能今年下半年或2022年發表。蘋果打算縮小螢幕邊框，但維持13吋，好讓這款筆電變得更小巧。筆電目前重2.8英磅，邊框最粗的地方約0.5英吋。

因資訊尚未公開而要求匿名的消息人士說，蘋果考慮生產較大尺寸的MacBook Air，採15吋螢幕，但新品還不會有此選項。新筆電會有兩個USB 4插孔，以連結外部裝置。

這台筆電將是現行MacBook Air的高階版，但在蘋果全系列裡仍屬入門款。

擴增實境 AI 自駕車 蘋果

延伸閱讀

支援15款即時通訊服務 「Beeper」也支援蘋果iMessage

高市副市長林欽榮深夜拚「路平」 要讓市民有感

蘋果的M1處理器將讓「黑蘋果」五年內消失？現有黑蘋果技術將成歷史？

大摩唱旺蘋果 按讚台系鏈

相關新聞

看好科技股財報 史指那指創新高

史坦普500指數收復盤中跌幅，收漲創下新高紀錄，因為投資人準備迎接忙碌的一周財報，包括大型科技股在內。

經不起經濟打擊！杜拜成英國人疫情避難所 寄望中國疫苗

當全世界都在「關禁閉」度過這次百年疫情，但杜拜經不起封鎖，成為世界上第一個開放旅遊的目的地，甚至成為疫情下英國人眼中最理想的度假勝地。杜拜這場豪賭的關鍵是疫苗，去年 12 月開始阿聯酋積極開展疫苗接種運動，至今已經接種超過 200 萬人，成為繼以色列之後接種率全球第二的國家。

自駕車傳聞正沸 蘋果宣布硬體工程部主管接「新項目」

蘋果周一發布，硬體部門最高主管Dan Riccio將轉任新職，主導公司一項內部專案，遺缺由左右手之一的John Tern...

【彭博專欄】全球汽車業需要台灣晶片 還要靠大陸供應鏈

目前全球汽車業極力要求台灣多生產些半導體，而下一步的壓力將輪到供應鏈，屆時將靠中國大陸的工廠，來裝配汽車業者亟需的電子零組件。

三星少主確定被關 南韓人求特赦

被控行賄的南韓三星電子副會長李在鎔廿五日決定不上訴，接受上周的入監判決。南韓媒體指李在鎔入獄對三星集團甚至國家經濟衝擊甚...

沙國主權基金規模拚倍增

沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼24日說，沙國的主權基金公共投資基金（PIF）計劃在2025年以前將資產增加一倍至4兆里亞爾（1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。