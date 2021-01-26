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錫價觸及六年高點 油價創近一周最大漲幅 金價持穩

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

錫價飆升至六年高點，因為倫敦金屬交易所庫存持續減少，而需求料保持旺盛。全球石油供應趨緊的預期推動原油價格周一創出接近一周最大漲幅。黃金價格持平。以下是整理自彭博的商品行情：

●錫價觸及六年來最高

錫價周一飆升至2014年以來的最高價位，隨著倫敦金屬交易所庫存減少，需求推動的價格漲勢得以延續。

錫價已經連續上漲了12周，持續時間接近兩年來最長，投資人押注電子業在內的工業需求成長將超過供應。倫敦金屬交易所追蹤的錫庫存呈連續四個月下降。

錫今年上漲了10%以上，成為LME表現最好的基本金屬。

德國商業銀行分析師Daniel Briesemann表示，電子產品的應用更加普及推動了錫價走高，隨著各國轉向低碳能源，電動汽車等未來的經濟趨勢將會進一步刺激需求。

倫敦時間下午5:51，錫價上漲2.2%，收於每噸22,450美元，一度觸及22,600美元，為2014年8月以來的最高價位。

鋁價也上漲，而銅、鎳和鋅下滑。鉛價變化不大。

●油價走高

紐約原油期貨收盤上漲接近1%，盤中一直在漲跌之間波動。美國西德州中級原油（WTI）原油和全球基準的布蘭特原油期貨的跨期價差都暗示供應將會收緊。

伊拉克承諾1月和2月減產，以補償去年產量超過OPEC+配額。俄羅斯烏拉爾原油的海運出口量在2月份將下降約20%。

3月交割的WTI期貨價格上漲50美分，收於每桶52.77美元。3月交割的布蘭特原油期貨價格上漲47美分，收於每桶55.88美元。

●金價持穩

金價持平，投資人在美元走強與聯準會（Fed）繼續寬鬆貨幣政策的預期之間評估。

現貨金紐約時間下午5點上漲不到0.1%，收於每英兩1,855.93美元。白銀、鉑金和鈀金下跌。

倫敦 金價 紐約

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