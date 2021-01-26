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中國基層公務的混水摸魚求生術：官場吞噬好青年？

台積電ADR漲了 較台北交易股票溢價逾15.5％

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一漲1.1%收130.52美元，較台北交易股票溢價15.5%。費城半導體指數漲0.2%。

科技股領漲下，標普500指數和那斯達克綜合指數周一同創新高，投資人期待科技巨人本周公布的財報。

道瓊工業指數跌36.98點，跌幅0.1%，報30,960點。標普500指數漲0.4%，報3,855.36點。那斯達克綜合指數收高0.7%，報13,635.99點。

台灣加權股價指數昨天跌72.49點收15,946.54點。台積電跌2.5%收633.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 102.89 -2.26 102.00 0.87

中華電 CHT 110.63 +0.34 109.00 -0.34

台積電 TSM 730.83 +1.07 633.00 15.46

聯電 UMC 57.11 -0.68 57.20 -0.15

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 半導體 ADR

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