對抗變種病毒株 莫德納開始試驗追加劑量的新冠疫苗

美國藥廠莫德納（Moderna）警告，南非變種病毒會降低該公司現有疫苗的有效性，所以莫德納開始對新冠疫苗進行新的試驗，成為第一家宣布進行追加疫苗劑量試驗的疫苗生產商。

倫敦金融時報（FT）報導，根據實驗室的試驗結果，莫德納的疫苗仍能對抗南非變種病毒株501.V2及首次在英國發現的變種病毒株B.1.1.7。但該公司警告，中和抗體對南非變種病毒的反應力，比原本變種病毒低六倍，引發免疫力可能大幅削弱的疑慮，尤其是對老年人。

莫德納執行長Stephane Bancel表示，該公司正做好「最壞的打算」，儘管他先前「完全不擔憂」自家疫苗未來數月的有效力。他說：「若夏天必須要做點事，我們將會去做，但我們不能晚做。我們不想要病毒獲勝，我們要人類獲勝。」

因此，莫德納開始與美國國家衛生研究院（NIH）進行新的疫苗試驗。Bancel表示，幾千名受試者將施打追加劑量的疫苗，再將受試者分成兩組：第一組在第二次施打時將接種原本的疫苗，另一組則接種用來對付變種病毒的新疫苗。這次試驗也將測試施打劑量必須要追加多少。