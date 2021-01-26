美股泡沫吹大 投資老手心驚

驚人的股票漲勢與業餘投資人的瘋狂投機，正讓股市沙場老將憂心股市過熱，認為這場泡沫的規模可能不下於過去百年來的任何一場大泡沫。

在美股從去年3月的低點大幅反彈後，今年初不斷刷新紀錄高點。Baupost Group創辦人克拉曼警告，投資人誤以為市場的風險「已消失」，就好比溫水煮青蛙。 GMO共同創辦人葛蘭森形容這波2009年以來的股市漲勢為「史詩般的泡沫」，特徵是「股價極度高估」。

一些基金經理人正在提醒股市將回檔。由於股市受空前的貨幣和財政措施支撐、債券殖利率接近歷史低點，以及機構和散戶投資人坐擁過剩現金，這種怪異的股市格局可能還會持續一段時間。

絕對策略研究公司（ ASR）分析師製作了一個泡沫指標的核對清單，將美國「成長」股當前的漲勢與之前的市場過熱等量齊觀，包括1980年代日本股市的興衰、1990年代末期網路股票的大起大落，以及2000年代初期十年間商品股票的一波大多頭。

這些泡沫的共同特徵包括低利率、股價本益比過高、失控的散戶交易，及股權收益迅速加速，而根據所有這些特徵，當前的市況看起來令人擔憂。

ASR指出，標普500指數中有逾10%股票的價格比過去200日均線高出40%，在過去35年中這個現象只出現過四次。

高斯汀等高盛策略師說，美股某些角落正顯露泡沫跡象，漲幅很大、估值很高的高成長股及高本益比股「似乎正在冒泡泡」，而特殊目的收購公司（SPAC）的榮景正是「美股漲過頭而難以為繼的眾多跡象之一」。