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沙國主權基金規模拚倍增

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電

沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼24日說，沙國的主權基金公共投資基金（PIF）計劃在2025年以前將資產增加一倍至4兆里亞爾（1.07兆美元），躋身全球最大主權財富基金之列。

路透報導，賓沙爾曼是沙國實際統治者、也是PIF的主持人，他說，未來十年這檔基金投入3兆里亞爾在新的產業。他並表示，一項新五年計畫將使PIF成為「沙烏地經濟轉型與多元化的主要催化劑」。賓沙爾曼向來將PIF列為施政核心，目的是擺脫對原油出口的依賴，並持續帶動經濟成長。

阿布達比商業銀行首席經濟學家馬利克表示，賓沙爾曼24日的宣布，凸顯PIF將帶領沙國未來的發展，不過，基於其目標規模，外部資金仍相當重要。流入沙國的外國投資受到2018年沙國記者哈紹吉遭謀殺的影響，之後又遇上油價下跌及新冠肺炎疫情衝擊。

賓沙爾曼指出，PIF管理資產規模從2015年1,500億里亞爾，2020年擴增至1.5兆里亞爾，有望在2030年前實現管理逾7.5兆里亞爾。

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