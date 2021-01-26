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壽險業設新冠理賠等待期

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
壽險業擬對新冠肺炎患者設定理賠等待期。 （路透）
壽險業擬對新冠肺炎患者設定理賠等待期。 （路透）

為了因應新冠肺炎的長期風險，全球多家壽險業者都正對新冠肺炎患者（包括痊癒者）提出的保險給付申請，設定一段理賠等待期，一些業者也限制某些年齡層的保戶、及一些長期健康影響的給付範圍。

保德信壽險集團表示，目前對新冠肺炎痊癒後的保戶設定至少30天的理賠等待期。業務副總裁貝塞爾表示，「新冠肺炎最終可能產生的諸多長期影響有那些，仍不清楚。等到更了解長尾效應（指個案小，總量大）之後，我們承保的做法可能必須調整」。

英傑華集團也對過去30天曾經染疫或出現類似症狀者，設置「短期」的理賠延後期。英國壽險公司去年4月起，已對所有肺炎確診者、出現症狀者、或與患者共同生活者，所提出的理賠申請延長處理時間。

由於一些再保險公司向壽險業者要求新的保障條款，及壽險業者很難確定新冠肺炎對保戶造成多大的問題，使壽險業者採取這些新措施。Optimum再保公司醫療長品賀表示，為訂出公司整體策略，已試圖模擬，並有些進展，但仍無法預測。

一些新冠肺炎患者在痊癒後留下長期後遺症，包括嚴重的呼吸道問題、器官受損、循環障礙及慢性疲勞等。肺炎疫情也引發心理健康危機，例如長期自我封閉，濫用藥物等。

壽險業者還不清楚會有多少因新冠肺炎導致的死亡、長期疾病或失能給付申請案。美國精算師協會的數據指出，去年4-8月壽險公司接獲的死亡理賠申請案中，有8%的死因是新冠肺炎。全球數據目前還無法取得。

新冠肺炎 患者 保險

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