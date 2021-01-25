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電池價格漸降 電動車產能露曙光

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
9成受訪電動車車主認為，之後不會再購買汽柴油車。(Photo by Chris Yarzabon Flickerunder Creative Commons license)
9成受訪電動車車主認為，之後不會再購買汽柴油車。(Photo by Chris Yarzabon Flickerunder Creative Commons license)

電動車將於2年後擴大量產。多家研究機構公布最新分析報告指出，隨著電池價格大幅下降，電動車可望正式進入巨量生產階段，預計2023至2025年其價格就可與汽車齊平，讓電動車進入市場大起飛階段。去年全球電動車銷量也出現好轉，成長4成以上。

電池價格降銷量增

《衛報》報導，隨著電池價格大降，去年全球電動車銷量增加43%，北歐國家挪威電動車佔比則來到54%，政府補助與減稅讓部分國家電動車成本減少，但何時在沒補助下能夠更便宜是關鍵，彭博能源財經（BloombergNEF）分析師費里斯表示，「當反曲點來臨時，市場將看到購買電動車起飛並佔有一席之地。」

英國艾希特大學教授萊頓也指出，「電動車銷量在挪威已出現爆發點，主要是受到積極的稅負誘因所賜，讓消費者願意掏腰包購買。」萊頓在分析中指出，2019年，當地電動車價格比汽油車便宜0.3%，市佔率則為48%，日後等到價格平價線被超越後，銷量自然會出現大爆發。

售價將與油車匹敵

彭博則預估鋰離子電池價格將在2023年讓電動車售價下降到能與傳統車輛匹敵的狀態，萊頓則認為時間點會在2024至2025年間。麥肯錫顧問公司同樣看好認為，未來5年內，電動車將在許多國家中可能成為最經濟的選擇。

彭博的分析也指出，2010年，小型車採用的30kWh電池要價3萬美元，但由於量產與成本下降，少用鈷等昂貴材料，價格已來到4,100美元水準。

2020年，中國大陸巴士的電池成本更降至關鍵性的100/kWh門檻。對此，費里樂觀看待，隨著製造能力改善後，到了2023年該價格將成為所有車輛的均價，讓小型車電池成本來到3,000美元，同時讓電動車與汽柴油車同價。

維修費較低

據《[Futurism]》報導，部分國家，包括挪威、德國與法國的電動車已經比汽油車便宜，主要是受到政府補助所帶動。去年10月，《消費者報告》也指出，電動車與油電混合車維修價格僅傳統車輛的一半，因為故障率比內燃機車輛低。隨著電池價格持續下降，從成本概念來看，消費者購買電動車將更越加普遍。

另外，負責觀測充電站的Zap-Map調查2,000位電動車車主後也發現，有91%的人表示，之後不會再回頭購買油車。

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