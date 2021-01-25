美雖批俄箝制言論 普亭仍願與拜登談

拜登剛上台就抨擊普亭打壓人民言論，但普亭卻還願意與之交涉？俄國近日因為反對派納瓦尼遭逮捕，引發民眾上街抗議，俄國警方對示威民眾的鎮壓，引發美國拜登政府的抨擊。對此，俄國一度反批美國干涉內政，但總統普亭隨後卻又表示，願意與拜登進行對話，一般推測雙方在敘利亞、烏克蘭仍有紛爭下，普亭要先探拜登口風。

批評美國卻想對話

根據《半島電視台》報導，俄國反對派領袖納瓦尼近日自德國歸國後，隨即遭到警方逮捕，引發民眾不滿，群起上街抗議，與警方爆發嚴重衝突，至少3500人遭到警方逮捕，也讓美國政府批評普亭打壓群眾抗爭與言論自由。

但俄國外交部否認美國的指控，普亭發言人佩斯科夫怒斥，美國在干涉俄國內政，不過基於國際現實，他卻隨即表示，俄國已準備好要與新上任的拜登政權對話。他坦言，雖然美、俄雙方許多意見與想法不同，但透過溝通總會有些地方可以改善彼此關係。

承諾善意回應

他也承諾，如果美國願意進行對話，俄國政府絕對會以善意回應。《半島》提到，拜登上台前對於俄國採取較防備的態度，甚至希望聯合歐洲防堵俄國，美國對於俄國在烏克蘭的入侵、敘利亞內戰與利比亞內戰的干涉過去都曾表達強烈不滿，拜登似乎將採取比川普還要更強硬的對俄態度。

這也讓普亭很晚才恭喜拜登當選。不過雙方在新的《削減戰略武器條約》尚未談判完成，舊條約將於2月5日到期，白宮上周透露，總統拜登希望能再將條約展延5年，讓雙方的長程飛彈發射器數量可以持續減少，目前俄國也表示願意展延，但還要看美方未來的態度。

《環球時報》認為，俄國不會輕易與美國與西方社會妥協，即使現在油價陷入低點，但俄國仍在疫情與經濟衝擊下繼續存活，因此他們認為即使拜登上台，對俄國採取較強硬的態度，俄國也會熬過這些困境。

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