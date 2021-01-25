快訊

老鼠闖學測考場害考生驚嚇尖叫！大考中心回應了

疫情擴大！桃園86家全聯門市 不開放微波爐、休憩區和廁所使用

美雖批俄箝制言論 普亭仍願與拜登談

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
美、俄在拜登剛上台時有些微衝突，但總統普丁還是希望能進行對話。（Photo by Kremlin.ru on Wikimedia under CC 4.0）
美、俄在拜登剛上台時有些微衝突，但總統普丁還是希望能進行對話。（Photo by Kremlin.ru on Wikimedia under CC 4.0）

拜登剛上台就抨擊普亭打壓人民言論，但普亭卻還願意與之交涉？俄國近日因為反對派納瓦尼遭逮捕，引發民眾上街抗議，俄國警方對示威民眾的鎮壓，引發美國拜登政府的抨擊。對此，俄國一度反批美國干涉內政，但總統普亭隨後卻又表示，願意與拜登進行對話，一般推測雙方在敘利亞、烏克蘭仍有紛爭下，普亭要先探拜登口風。

批評美國卻想對話

根據《半島電視台》報導，俄國反對派領袖納瓦尼近日自德國歸國後，隨即遭到警方逮捕，引發民眾不滿，群起上街抗議，與警方爆發嚴重衝突，至少3500人遭到警方逮捕，也讓美國政府批評普亭打壓群眾抗爭與言論自由。

但俄國外交部否認美國的指控，普亭發言人佩斯科夫怒斥，美國在干涉俄國內政，不過基於國際現實，他卻隨即表示，俄國已準備好要與新上任的拜登政權對話。他坦言，雖然美、俄雙方許多意見與想法不同，但透過溝通總會有些地方可以改善彼此關係。

承諾善意回應

他也承諾，如果美國願意進行對話，俄國政府絕對會以善意回應。《半島》提到，拜登上台前對於俄國採取較防備的態度，甚至希望聯合歐洲防堵俄國，美國對於俄國在烏克蘭的入侵、敘利亞內戰與利比亞內戰的干涉過去都曾表達強烈不滿，拜登似乎將採取比川普還要更強硬的對俄態度。

這也讓普亭很晚才恭喜拜登當選。不過雙方在新的《削減戰略武器條約》尚未談判完成，舊條約將於2月5日到期，白宮上周透露，總統拜登希望能再將條約展延5年，讓雙方的長程飛彈發射器數量可以持續減少，目前俄國也表示願意展延，但還要看美方未來的態度。

《環球時報》認為，俄國不會輕易與美國與西方社會妥協，即使現在油價陷入低點，但俄國仍在疫情與經濟衝擊下繼續存活，因此他們認為即使拜登上台，對俄國採取較強硬的態度，俄國也會熬過這些困境。

【更多精采內容，詳見

拜登 烏克蘭 納瓦尼

延伸閱讀

拜登致電法國總統馬克宏 美防長與日韓盟友通話

華爾街空頭示警：拜登政策不親商 美股恐跌至少30%

川普取消的赴美旅遊禁令 拜登將在周一恢復

拜登與馬克宏通話 期盼加強雙邊關係

相關新聞

疫情重挫！Godiva「全面關閉或轉售」北美128家實體店

比利時知名高級巧克力品牌Godiva，銷量在新冠疫情前就逐漸下滑，隨著疫情擴散營業額更是雪上加霜，目前更宣布全數關閉或轉...

美歐盟德日均為車用晶片來求救 台積電產能滿載怎麼幫？

路透引述我經濟部官員報導，經濟部已接獲包括美、歐、德、日等國關切，希望解決國際大型車廠車用電子晶片短缺的問題。台積電已允...

被看衰的英特爾財報竟勝預期！還讓台積電跌逾3％ 背後原因是什麼？

近年來，英特爾（Intel）陷入晶片製程落後、遭競爭對手超車窘境，CNN報導甚至直言，英特爾「已失去了不容置疑的業界領導地位」；然而，英特爾卻在21日的法說會中，繳出一張超乎預期的成績單，激勵股價大漲逾6％。

美雖批俄箝制言論 普亭仍願與拜登談

拜登剛上台就抨擊普亭打壓人民言論，但普亭卻還願意與之交涉？俄國近日因為反對派納瓦尼遭逮捕，引發民眾上街抗議，俄國警方對示威民眾的鎮壓，引發美國拜登政府的抨擊。對此

出口商搶櫃致運費飆漲300%！ 貨櫃荒恐再持續3個月

貨櫃短缺推升海運成本，同時延遲自中國採購的到貨時間。

疫情加劇不平等 樂施會：貧者更貧、富者更富

國際扶貧組織樂施會（Oxfam）今天表示，2019冠狀病毒疾病危機加劇不平等問題，最富的一群短期間內變得更富有，最赤貧的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。