專家看本周經濟指標／預期Fed寬鬆基調不變

美國新任總統拜登正式宣誓就職、民主黨取得白宮與國會全面執政的機會，這也使新一輪大規模疫情紓困計畫備受期待，搭配疫苗陸續施打，強化投資者對今年美國與全球景氣將明顯復甦的信念。不過，民主黨在參議院僅微弱過半，刺激計劃能否全盤通過，仍有不確定性，加上疫苗接種速度與有效性猶待檢視，短期內冬季疫情嚴峻所導致的防疫限制措施升級，仍將對各國經濟活動帶來一定程度的負面影響。

本周市場將聚焦美國聯邦公開市場委員會（FOMC）貨幣政策會議，綜觀經濟數據表現，去年底銷售旺季與疫情限制措施趨嚴的預防性需求共同作用，本周將公布去年12月的耐久財訂單將成長1%。另外，得益於低利率與居家辦公需求仍在，12月新屋銷售亦有望較前一月改善。

不過，受累於先前9,000億美元紓困方案拖延至去年底才獲得通過，12月個人支出恐將連續第二個月減少，加上初請失業金人數預期高檔盤旋，將使得1月消費者信心指數保持低檔震盪之勢。

在多空互抵下，去年第4季GDP年化季增率初值預期將由前一季的33.4%大幅放慢至4.1%，搭配核心PCE物價年增率距離2%目標尚遠，預估本周Fed會議將維持寬鬆貨幣政策的基調不變。

歐元區方面，歐洲央行在12月會議宣布加碼PEPP購債規模並延長實施期限，本周將公布的M3貨幣供給年增率，有機會延續雙位數成長，同時，預期1月經濟信心指數亦有望攀升。不過，近期歐洲疫情仍然嚴峻，防疫限制措施升級的不確定性，可能令相關指標風險偏向下檔。

受惠於海內外需求回溫，去年底中國大陸多項指標穩定復甦，官方製造業與非製造業PMI已連續十個月處於擴張區間，工業利潤年增率亦有雙位數成長。不過，近期河北與東北多地爆發新一輪疫情，預期本周將公布的製造業PMI可能下滑，持續關注疫情進展。

本周台灣將公布工業生產與GDP數據，預期去年12月工業生產與第4季GDP年增率增幅將較前期放慢，主要反應基期因素波動與防疫措施略為升級的影響。展望2021年，儘管近期疫情不確定性提高，惟隨疫苗施打逐漸推廣，內需消費有望接棒演出，搭配新興科技、居家辦公與供應鏈調整等需求趨勢仍存，預測台灣經濟成長率將為3.2%，今年全年成長率有80%的機率落在2.5%至4.0%間。