聽新聞
test
0:00 / 0:00

美抗氣候變遷 槓上中國

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電

美國總統拜登本周將公布更多解決氣候變遷所需的政策，並敦促中國大陸訂立更嚴格的溫室氣體排放目標。拜登政府官員24日也與參議員商討1.9兆美元的紓困，在這項方案引發議員質疑之際，考驗拜登政府「交易的藝術」。

白宮國家氣候顧問麥卡錫（Gina McCarthy）23日在全美市長會議的虛擬會議上，未透露拜登將發布的政策內容，但路透報導，拜登最快27日將發布第二波行政命令，以對抗國內的氣候變遷。

拜登的氣候特使柯瑞（John Kerry）說，中國大陸最近的一項承諾「還不夠好」；北京去年9月設定目標，要在2060年實現碳中和（比多數國家支持的2050年目標晚了十年），並承諾更富野心的短期排放目標。

曾任歐巴馬政府國務卿、協助讓中國大陸加入巴黎氣候協定的柯瑞說，拜登政府已開始向各國施加外交壓力，要求更努力因應氣候問題。

此外，白宮經濟顧問委員會主席迪斯表示，他24日將與國會議員討論1.9兆美元的新紓困案，尋求兩黨議員的支持，這將考驗拜登政府達成協議的藝術，因為一些重要的溫和派共和黨議員認為，去年12月才通過9,000億美元刺激方案，現在推動新紓困案立法太快了。

迪斯已警告，除非國會批准1.9兆美元的紓困計畫，否則美國可能陷入更嚴重的經濟危機。本周發布的一連串經濟數據可能支持拜登政府的論點：去年第4季國內生產毛額（GDP）年率季比可望成長4.2%，但12月個人消費支出可能萎縮0.4%，顯示上季動能逐漸減弱，也預示本季復甦依然疲軟。

拜登

延伸閱讀

拜登接掌白宮 委內瑞拉總統稱願與美國建立新路線

因應氣候變遷 白宮顧問：拜登政府將公布政策

駐美代表獲邀非首度 拜登內閣用人多元

拜登新閣兵馬點將 施政方針見端倪

相關新聞

全球疫苗短缺 拖累經濟復甦

世界多國陸續啟動或研擬新冠疫苗施打計畫，但接連而來的疫苗配送與生產問題正拖慢多國疫苗部署步調，例如美國紐約等地都出現疫苗...

彭博資訊專欄／美股送禮拜登 當心變魔咒

拜登贏得美國總統大選，對股市是好到不能再好。從選舉日到就職日，美股標普500指數累計大漲14.3%，漲幅是歷年來同期最大...

美抗氣候變遷 槓上中國

美國總統拜登本周將公布更多解決氣候變遷所需的政策，並敦促中國大陸訂立更嚴格的溫室氣體排放目標。拜登政府官員24日也與參議...

南韓出現人傳寵物首例

南韓防疫當局24日表示，境內出現首例寵物被主人感染新冠肺炎案例，但目前尚未發現寵物傳人案例，當局正著手調查人畜互傳可能性...

美企發股增資 寫雙高

股市熱烘烘促使在美上市的企業競相增發股票籌資，今年迄今的發行件數與籌資金額，都已創同期新高。

網購大增 美中鑽石交易火熱

各國為防堵新冠肺炎所推行的居家避疫令，讓民眾只能待在家裡，也無法出國，雖重創旅遊業，卻帶旺了全球鑽石交易，尤其是美國、中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。