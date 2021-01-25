美抗氣候變遷 槓上中國

美國總統拜登本周將公布更多解決氣候變遷所需的政策，並敦促中國大陸訂立更嚴格的溫室氣體排放目標。拜登政府官員24日也與參議員商討1.9兆美元的紓困，在這項方案引發議員質疑之際，考驗拜登政府「交易的藝術」。

白宮國家氣候顧問麥卡錫（Gina McCarthy）23日在全美市長會議的虛擬會議上，未透露拜登將發布的政策內容，但路透報導，拜登最快27日將發布第二波行政命令，以對抗國內的氣候變遷。

拜登的氣候特使柯瑞（John Kerry）說，中國大陸最近的一項承諾「還不夠好」；北京去年9月設定目標，要在2060年實現碳中和（比多數國家支持的2050年目標晚了十年），並承諾更富野心的短期排放目標。

曾任歐巴馬政府國務卿、協助讓中國大陸加入巴黎氣候協定的柯瑞說，拜登政府已開始向各國施加外交壓力，要求更努力因應氣候問題。

此外，白宮經濟顧問委員會主席迪斯表示，他24日將與國會議員討論1.9兆美元的新紓困案，尋求兩黨議員的支持，這將考驗拜登政府達成協議的藝術，因為一些重要的溫和派共和黨議員認為，去年12月才通過9,000億美元刺激方案，現在推動新紓困案立法太快了。

迪斯已警告，除非國會批准1.9兆美元的紓困計畫，否則美國可能陷入更嚴重的經濟危機。本周發布的一連串經濟數據可能支持拜登政府的論點：去年第4季國內生產毛額（GDP）年率季比可望成長4.2%，但12月個人消費支出可能萎縮0.4%，顯示上季動能逐漸減弱，也預示本季復甦依然疲軟。