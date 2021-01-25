鎳價漲太兇 專家示警

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

電動車題材已帶動鎳價近來大漲，但交易員與分析師都警告，這波漲勢已偏離供需基本面，且後市將因未來幾年出現的新供應來源，而面臨挑戰。

英國金融時報報導，倫敦金屬交易所（LME）鎳價已從去年3月低點飆漲約70%至每噸18,410美元，原因是投機客押注電動車銷量增加將嘉惠鎳。電動車電池正擴大使用鎳，而各國政府提出的綠能措施，正使市場預期電動車銷量將大幅成長。

能源顧問機構Wood Mackenzie分析師米契爾說，鎳的漲勢與基本面無關，而是源於電動車題材，去年鎳嚴重供過於求，預估今明兩年仍將供應過剩。

精煉鎳來自電池的需求僅8%，比率遠低於不鏽鋼產業的超過三分之二，但CRU顧問公司預估，精煉鎳來自電池的需求占比將在2040年前提高至32%，助長鎳價漲勢。

然而，資源交易業者NCIM資產組合經理人克雷福德則謹慎看待鎳價展望，理由是有大筆資金投入鎳開採計畫。印尼非洲加拿大、美國等國的新計畫，預料將使鎳持續供過於求，最大的新供應來源可能是印尼多項由中國支持的計畫。

印尼 非洲 加拿大

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