彭博資訊專欄／美股送禮拜登 當心變魔咒

拜登贏得美國總統大選，對股市是好到不能再好。從選舉日到就職日，美股標普500指數累計大漲14.3%，漲幅是歷年來同期最大，也比前總統川普四年前當選到就職期間的6.2%漲幅，高出逾一倍。拜登就職當天美股大漲1.39%，也僅次於前總統雷根就職日的2.25%漲幅。

這並非因為選前美股相當便宜，因為標普500指數已比去年3月的最低點大漲48%，以成分企業未來一年預估獲利計算的本益比為21倍，比1990年代末期網路泡沫時的水準差異不大。

這是股市送給拜登的大禮，同樣也是魔咒。這表示金融市場認可他的政策，對此他應該相當滿意。但拜登及財金幕僚也應體認到，市場已預期政府將會完美演出，因此一旦發生狀況，導致股市大幅回檔，便顯示拜登已經失去投資人的支持。

華爾街專家普遍認為拜登提出的各項承諾，尤其是1.9兆美元的新紓困計畫，已大致反映在過去幾個月的股市多頭走勢上。假定紓困計畫的規模縮小到只有1兆美元，市場將如何反應？事實上，規模縮小並非沒有可能。

拜登政府在防疫戰線上的確面臨挑戰。確診與病故人數持續激增，疫苗施打進度落後，且美國也出現傳染力更強的變種病毒，這都使拜登的防疫承諾可能跳票。

再者，拜登宣布新紓困計畫後，高盛已調高美國今年經濟成長率預估到6.6%，理由是預期拜登政府及民主黨掌控的國會將能大力援助各州政府，擴大教育及公衛支出，並提高失業給付。

許多專家也調高今年標普500指數的預估目標及企業獲利增幅。彭博資訊的調查顯示，專家去年11月中預估今年底標普500指數為3,800點，但上周末預估目標已提高到4,100點，比目前水準高出6.58%，標普500指數成分企業每股淨利（EPS）總額預估也從166美元上修到175美元。但若紓困規模縮水，不難想像上述預估將迅速下降。

高盛最新的經濟預測，其實是假定紓困計畫最終能通過1.1兆美元，但股市已偷跑太多。換言之，投資人可能不會注意到1.1兆美元仍是一筆大數目，只會在意這比原先的數字少太多；因此1.1兆美元雖仍有益經濟，但投資人卻會大失所望，並可能引發股市回檔，且為拜登政府留下難以消除的汙點。

（作者Robert Burgess是彭博資訊專欄作者／編譯任中原）