美企發股增資 寫雙高

股市熱烘烘促使在美上市的企業競相增發股票籌資，今年迄今的發行件數與籌資金額，都已創同期新高。

在美國上市的公司今年至22日為止，已進行80次股票二次發行（或稱為後續發行），籌資約163.5億美元。根據Dealogic追溯至1995年的資料，這兩項數字都是歷來同期最高。

許多股票的後續發行，來自小型製藥業者和其他醫療保健公司，發行金額最大者是亟欲擴張業務規模的視訊軟體業者Zoom，透過二次發行籌資20億美元。各家財經新聞機構指出，光在上周二（19日）下午，就有18家在美國上市的公司公布二次發行計畫。

在投資人對股票需求殷切之際，這些上市公司利用市況大好的時機，加緊二次發行。美股標普500指數繼去年勁揚16%後，今年來續漲2.3％。許多生技和製藥公司都渴望為其候選新藥或疫苗研究及試驗籌措資金。

除股票二次發行外，投資人也蜂擁搶進企業的首次公開發行股票（IPO），去年至12月24日止，共有454家公司在美國的證交所上市、籌資1,672億美元。