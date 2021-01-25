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南韓出現人傳寵物首例

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

南韓防疫當局24日表示，境內出現首例寵物被主人感染新冠肺炎案例，但目前尚未發現寵物傳人案例，當局正著手調查人畜互傳可能性。

韓聯社報導，國務總理丁世均在中央災難安全對策本部會議表示，防疫當局進行群聚感染案例病理學調查過程中，確認寵物感染武漢肺炎案例，要求當局調查人與動物間互相傳染病毒的可能性，並指示制定針對寵物的防疫守則。

當局說明，確診案例為慶尚南道晉州市國際祈禱院飼養的小貓，祈禱院已有百餘人確診，包括飼養確診貓隻的一對母女，當局判斷小貓被飼主傳染的可能性高。

自新冠疫情爆發以來，日本、香港、巴西等地都曾通報寵物貓狗透過主人感染病毒案例。但專家說，由動物傳染給人的可能性非常低，南韓當局也表示，目前未發現由動物傳染給人的案例。

南韓近來新冠肺炎單日確診人數維持在400例上下。南韓中央防疫對策本部通報，截至23日凌晨零時，境內新增369例社區感染及23例境外感染移入，共392例確診。近一周的單日確診人數皆維持在400例上下，較前一周的約500例降溫。

隨著當局18日起部分設施營業禁令鬆綁，南韓民眾的外出活動增加。當局考量長期社交距離措施有害民眾身心健康，檢討是否調整。

寵物 南韓 新冠肺炎

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