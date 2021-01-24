波音改用生物燃料 拚2050碳排減半

美國商用客機製造龍頭波音昨日宣布，將在2030年前讓旗下全部商用客機改用生物燃料。波音表示，化石燃料長久以來對環境造成了重大損害，且航空業的碳排放就佔了交通運輸中的12%，希望藉由這項技術能降低對環境的危害，同時也呼籲航空業者共同重視碳排問題，共同在2050年前減少一半碳排。

客機使用替代能源

英國衛報報導，早在2018年，波音就曾讓旗下一架777貨機完全使用生物燃料飛行，不過受制於目前的法規，生物燃料在機內最多只能佔50%。

要在2030年完全棄用化石燃料，波音首先要與美國材料和試驗協會(ASTM)保持緊密合作，讓他們能夠親眼見證波音的動力科技能夠完全只用生物燃料來驅動飛機。等到ASTM將生物燃料的限制提升後，波音才能向航管單位提交申請並進一步檢驗其安全性。

2050年碳排減半

Yahoo!報導，波音表示，此舉將幫助產業在2050年前將碳排放減少50%。根據航空運輸行動組織數據，航空業每年所形成的碳排放量佔全球碳排的2%，交通運輸中的12%，因此飛機若能透過替代能源來減少排放，對環境永續發展勢必是一大利多消息。

而波音所需研究的首要課題是，採用哪些生質能作為生物燃料的主體才能維持飛機的安全行駛。他們目前考慮用蔬菜油、動物油脂、甘蔗和廚餘等生質能中較為大宗的能量來源作為生物燃料組成，希望能藉由化石燃料的棄用來為環境做出貢獻。

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