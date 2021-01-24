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現代、起亞汽車去年歐美中銷售不振 大陸銷量特別糟

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
現代汽車集團在全球三大主要市場銷售不振。美聯社
現代汽車集團在全球三大主要市場銷售不振。美聯社

新冠肺炎疫情肆虐之際，南韓兩大車廠現代、起亞汽車去年在美國、歐洲、中國大陸等三大主要市場的銷售不振。

韓聯社報導，南韓前兩大車廠現代與起亞，2020年在美國、歐洲及中國大陸的銷量下滑，原因是疫情衝擊汽車生產和銷售。

在這三大主要市場中，現代與起亞在大陸表現最差，現代與起亞2020年當地銷量合計為66萬4,744輛，比2019年銳減27%。自2017年以來，現代與起亞的大陸銷量一路下滑，原因是首爾當局當年部屬薩德飛彈防禦系統，與北京當局關係緊張，引發大陸民眾抵制韓貨。

現代與起亞去年歐洲銷量為84萬1,250輛，比一年前減少21%；去年美國銷量則降至122萬輛，比一年前少7.6%。

然而，現代與起亞在美國市場的表現比同業優異，歸功於現代Palisade休旅車，與起亞Telluride休旅車銷售暢旺。

現代汽車2020年全球銷量為374萬輛，比2019年減少15%；起亞汽車去年全球銷量則為261萬輛，年減5.9%。

現代與起亞今年合計銷售目標為708萬輛，比去年總銷量提高12%。為達成銷售目標，現代與起亞打算聚焦於推銷休閒用途的車種，並推出更多在地化車款，以吸引主要市場的客戶。

疫情 休旅車 新冠肺炎 南韓

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