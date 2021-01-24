新冠肺炎疫情期間爭勞權 日受雇族紛入工會

疫情導致就業條件惡化，不少僱員遭到惡意資遣或者減薪、無薪假等，因此勞工開始向工會尋求援助。根據統計數字，目前全日本參與工會的總人數增加了2萬8000人，總數達到1000多萬人，而非正式雇員（打工族）參與工會的人數也增加了4萬多人，上漲約3.1%，達到138萬人的總數。

Nippon報導，工會文化在日本較為不興盛，無論正式雇員或者非正式雇員，都少有參與工會的狀況，媒體分析可能是日本的職場文化缺少勞權意識，根據統計，工會參與比例從2009年以來，年年創新低。

增加的工會參與人員若按行業來看統計，製造業（汽車、鋼鐵等）參與的人數最多，總共約267萬，佔所有工會會員將近30%，其次是批發業和零售業，約149萬，運輸和物流業約84萬人，建築業則約83萬人。以2020年的統計來看，餐飲業的工會人員人數上漲尤其明顯，增長了4.4%，其次是批發和零售業人員。

根據國際勞動組織的研究，餐飲業和零售業的非全職僱員的比例較高，而疫情期間，餐飲業受創頗深，因此許多非全職僱員遭到開除，但大多開除沒有走正規程序，或者有惡意資遣，因此相關產業的僱員開始有了勞權意識，積極加入工會以維護權益。

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