美股超級財報周 蘋果可望報佳音

美國股市上周五（22日）震盪走低，但靠企業強勁財報守住一周漲勢。隨蘋果、特斯拉 、臉書在內科技大咖將在本周揭曉財報，投資人看好大型科技股可望帶動美股再創新高。

道瓊工業指數周五跌179點，標普500跌0.3%，那斯達克綜合指數尾盤翻紅，微漲0.1%，續創新高，一周漲4.2%。道瓊和標普周線各漲0.6%和1.9%。

若非大型科技股支撐，標普500和道瓊指數周五可能跌更多。蘋果股價當日漲1.6%，再創新高。

費城半導體指數上周五跌1.8%，主要受英特爾重挫9.3%所累。即將上任的執行長宣告要重奪在晶片製造的領先地位，讓投資人以為英特爾會大量委外代工的期待落空。影響台積電ADR也大跌3.6%，但一周仍保有3.6%的漲勢。

所幸大型科技股上周再度發威，Netflix新增訂戶遠超市場所料，周線大漲13%，臉書、亞馬遜、蘋果、Alphabet平均漲幅超過8%，五大科技股創下近三個月表現最佳的一周。

分析師普遍樂觀認為，受惠iPhone 12系列需求保持強勁，以及服務業務也維持成長態勢，蘋果將端出漂亮的成績單。另外法人也關注蘋果在大陸市場的表現。