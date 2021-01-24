美股超級財報周 蘋果可望報佳音

經濟日報 / 編譯劉忠勇何佩儒／綜合報導
標普500指數成份股企業約有1/4在本周發布財報，表現如何將決定成長股重燃的漲勢能否延續。美聯社
標普500指數成份股企業約有1/4在本周發布財報，表現如何將決定成長股重燃的漲勢能否延續。美聯社

美國股市上周五（22日）震盪走低，但靠企業強勁財報守住一周漲勢。隨蘋果、特斯拉 、臉書在內科技大咖將在本周揭曉財報，投資人看好大型科技股可望帶動美股再創新高。

道瓊工業指數周五跌179點，標普500跌0.3%，那斯達克綜合指數尾盤翻紅，微漲0.1%，續創新高，一周漲4.2%。道瓊和標普周線各漲0.6%和1.9%。

若非大型科技股支撐，標普500和道瓊指數周五可能跌更多。蘋果股價當日漲1.6%，再創新高。

費城半導體指數上周五跌1.8%，主要受英特爾重挫9.3%所累。即將上任的執行長宣告要重奪在晶片製造的領先地位，讓投資人以為英特爾會大量委外代工的期待落空。影響台積電ADR也大跌3.6%，但一周仍保有3.6%的漲勢。

所幸大型科技股上周再度發威，Netflix新增訂戶遠超市場所料，周線大漲13%，臉書、亞馬遜、蘋果、Alphabet平均漲幅超過8%，五大科技股創下近三個月表現最佳的一周。

分析師普遍樂觀認為，受惠iPhone 12系列需求保持強勁，以及服務業務也維持成長態勢，蘋果將端出漂亮的成績單。另外法人也關注蘋果在大陸市場的表現。

蘋果 科技股 標普

延伸閱讀

台積避開兩風險 股東更開心

委外代工 台積沒被點名

英特爾出貨增 廣達、仁寶受惠

英特爾去年營收創高 本季看旺

相關新聞

國際油價周五收黑 高盛仍看好今、明年後市

紐約油價上周五（22日）收在近兩周低點，美國原油庫存持續增加，不利油價從新冠疫情衝擊中反彈。不過，分析師與交易業者仍看好...

美國2020年成屋銷售 繳出14年來最佳表現

美國去年12月成屋銷售成長超乎預期，2020年全年更寫下14年來最高紀錄，原因是創新低的房貸利率及新冠疫情，帶動買房需求...

美股超級財報周 蘋果可望報佳音

美國股市上周五（22日）震盪走低，但靠企業強勁財報守住一周漲勢。隨蘋果、特斯拉 、臉書在內科技大咖將在本周揭曉財報，投資...

摩根大通：美禁令影響多達600億美元中資企業債券

摩根大通一份報告指出，美國限制投資者持有多家大陸企業的股票，恐將波及多達600億美元的債券，且引發持有者被迫沽售，或因此...

【星期人物】「中興少主」艾爾康 把快破產的飛雅特帶到全球第三

前飛雅特克萊斯勒（ＦＣＡ）董事長艾爾康（John Elkann）廿八歲接掌家族企業飛雅特時，工作經驗不多，但在領導公司十六年後，使飛雅特從瀕臨破產變成全球營收第三大汽車製造商。

又傳750個貨櫃落海 專家分析原因

全球最大貨櫃航運運輸集團馬士基（Maersk）旗下一艘貨櫃船，上周在太平洋因遭遇惡劣天氣，導致約750個貨櫃落海。公司表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。