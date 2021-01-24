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美去年成屋銷售 14年最佳

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
美國去年12月成屋銷售成長超乎預期，2020年成屋銷量更寫下14年來最高紀錄。 （路透）
美國去年12月成屋銷售成長超乎預期，2020年成屋銷量更寫下14年來最高紀錄。 （路透）

美國去年12月成屋銷售成長超乎預期，2020年全年更寫下14年來最高紀錄，原因是創新低的房貸利率及新冠疫情，帶動買房需求旺盛。

全美房地產經紀人協會（NAR）22日公布的資料顯示，美國去年12月成屋銷售較11月小增0.7％，年比增幅勁揚22%，經季節調整後並換算成年率為676萬戶，優於市場預期的656萬戶；全年成屋銷量增至564萬戶，高於前兩年的534萬戶，更寫下2006年以來最高水準。

去年3、4月美國房市買氣驟減，之後卻突然迅速反彈。隨著疫情迫使民眾在家上班上課，買房者希望在郊區購買更寬敞的房屋，擁有專用的工作和讀書空間。

強勁買房需求，導致原已緊俏的成屋庫存量在今年初更吃緊。根據NAR的數據，去年12月美國待售成屋庫存年減23%至107萬戶，以目前銷售速度來看，餘屋供應量僅能維持1.9個月，為Realtors自1982年有紀錄以來最低。

房屋供不應求使房價持續飆升，去年12月成屋售價中位數年增12.9％，達到30萬9,800美元，為歷年12月最高紀錄，部分是因為高端房市供應較多成屋，拉高房價。

以逾百萬美元售出的成屋數量，在去年12月年比激增94%，而價格介於50萬到75萬美元的成屋銷售年增65％，價格不到10萬美元的成屋銷量年減15％。

彭博資訊報導，隨著美國總統拜登端出經濟紓困方案，預料將會帶動美國家庭收入增加，促使本季房市更加熱絡。

疫情 房地產

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