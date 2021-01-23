聽新聞
test
0:00 / 0:00
又傳750個貨櫃落海 專家分析原因
全球最大貨櫃航運運輸集團馬士基（Maersk）旗下一艘貨櫃船，上周在太平洋因遭遇惡劣天氣，導致約750個貨櫃落海。公司表示，船上所有人員平安，貨櫃的損失細節目前仍在評估，船隻繼續航程，預定29日停靠中途站墨西哥Lazaro Cardenas。
全球正鬧嚴重缺櫃荒，且海運運費漲到前所未有的高點之際，該貨輪滿載貨櫃由中國大陸廈門出發，目的地美國洛杉磯。貨櫃落海事件發生在上周六（16日），海象惡劣讓750個貨櫃被抛甩到太平洋中。
一個多月前，也就是去年11月30日時，才剛有另一艘也是航行於中國大陸與美國加州之間的日本貨櫃船，因為壞天氣發生1,800多個貨櫃落海的事故。
華爾街日報指出，過去因惡劣天候損失貨櫃的情況其實並不常見，但這個冬天發生率上升。彭博資訊訪問Reed海事事故管理諮詢公司創辦人Clive Reed，他表示事故頻率增加跟運費高漲空櫃吃緊大有關係。
Reed說，冬季北太平洋海象本來就相當險惡，而現在大型的滿載貨櫃船卻在其上全速前進。問題並不難克服，只要把速度減慢就可以。但是現在的海運市場情況不容許船期延誤，必須準時到港壓力很大，且航班增加、時程緊湊，能讓船開慢一點的空間相當有限。
馬士基股價22日一度大跌4.3%，利空消息除了前述的貨櫃船損失750個貨櫃，還有「上海出口貨櫃運價指數」（SCFI）自去年7月以來，首次出現周線下跌。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言