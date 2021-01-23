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又傳750個貨櫃落海 專家分析原因

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
日本ONE Apus貨櫃船去年11月30日發生1,800多個貨櫃落海事件。（圖擷自推特@connorhelm）
日本ONE Apus貨櫃船去年11月30日發生1,800多個貨櫃落海事件。（圖擷自推特@connorhelm）

全球最大貨櫃航運運輸集團馬士基（Maersk）旗下一艘貨櫃船，上周在太平洋因遭遇惡劣天氣，導致約750個貨櫃落海。公司表示，船上所有人員平安，貨櫃的損失細節目前仍在評估，船隻繼續航程，預定29日停靠中途站墨西哥Lazaro Cardenas。

全球正鬧嚴重缺櫃荒，且海運運費漲到前所未有的高點之際，該貨輪滿載貨櫃由中國大陸廈門出發，目的地美國洛杉磯。貨櫃落海事件發生在上周六（16日），海象惡劣讓750個貨櫃被抛甩到太平洋中。

一個多月前，也就是去年11月30日時，才剛有另一艘也是航行於中國大陸與美國加州之間的日本貨櫃船，因為壞天氣發生1,800多個貨櫃落海的事故。

華爾街日報指出，過去因惡劣天候損失貨櫃的情況其實並不常見，但這個冬天發生率上升。彭博資訊訪問Reed海事事故管理諮詢公司創辦人Clive Reed，他表示事故頻率增加跟運費高漲空櫃吃緊大有關係。

Reed說，冬季北太平洋海象本來就相當險惡，而現在大型的滿載貨櫃船卻在其上全速前進。問題並不難克服，只要把速度減慢就可以。但是現在的海運市場情況不容許船期延誤，必須準時到港壓力很大，且航班增加、時程緊湊，能讓船開慢一點的空間相當有限。

馬士基股價22日一度大跌4.3%，利空消息除了前述的貨櫃船損失750個貨櫃，還有「上海出口貨櫃運價指數」（SCFI）自去年7月以來，首次出現周線下跌。

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