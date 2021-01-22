蘋果傳大規模升級Mac系列 擬重新設計MacBook Air

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
彭博資訊報導，知情人士透露，蘋果公司正著手開發一款更輕更薄的MacBook Air筆電，以回應外界批評並滿足死忠果粉需求。 圖／歐新社資料照
彭博資訊報導，知情人士透露，蘋果公司正著手開發一款更輕更薄的MacBook Air筆電，以回應外界批評並滿足死忠果粉需求。 圖／歐新社資料照

彭博資訊報導，知情人士透露，蘋果公司正著手開發一款更輕更薄的MacBook Air筆電，以回應外界批評並滿足死忠果粉需求。

MacBook Air是蘋果大眾市場筆電，最新改版機款醞釀最快今年下半年推出，或明年問世，將配備蘋果MagSafe無線磁吸充電技術，以及下一代自家設計的Mac處理器。蘋果之前曾提過計劃生產更小巧的筆電，做法是縮小螢幕邊框，螢幕尺寸則維持在13吋。目前機款重2.8磅，最厚部位僅稍微超過半吋。

蘋果考慮打造更大尺寸的MacBook Air，但知情人士說，下一代機款還不會配備15吋螢幕。

新筆電將定位為比目前MacBook Air更高階的機款，而MacBook Air仍將是入門款產品。蘋果上回升級這系列產品是在去年11月，改用自家設計的M1 Mac晶片，取代英特爾晶片。

Mac是蘋果歷史最悠久的產品線，擁有大批死忠粉絲，但數年前，蘋果因疏於升級這系列產品而飽受批評。

現在，蘋果準備展現重新聚焦Mac愛用者的誠意，將掀起一波升級潮，除了新款MacBook Air外，蘋果也計劃2016年以來最大規模的MacBook Pro升級、近十年來iMac首次重新設計、採用英特爾處理器的新版Mac Pro，以及內建自家設計晶片、且尺寸縮小一半的Mac Pro。

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