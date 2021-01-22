全球還缺50萬個貨櫃、標準運費漲4倍！彭博：貨都出不去，談什麼經濟復甦

摘要 1.全球缺櫃的問題嚴重，《彭博》估計，全球貨櫃缺口已超過50萬個20呎貨櫃，連帶造成運費飆漲。 2.缺櫃當前，還有不肖商人、詐騙集團趁機賺取利潤，航道上的海盜也變猖獗，海運情況嚴峻，威脅到國際貿易的復甦。

「我們去貨櫃碼頭取貨櫃時，他們告訴我，對不起，已經沒有貨櫃了。」一間總部位於香港的玩具生產業者向《彭博》透露，上個月他們下訂兩個從深圳運往歐洲的貨櫃，但是最終他們只能出貨一個貨櫃，因為其他都已經被訂走了。大量缺櫃的情況下，過去運費2千美元左右的跨太平洋航線，今年2月中的報價已高達1.3萬美元。

《彭博》估計，目前全球貨櫃缺口已相當於超過50萬個20呎貨櫃。

人心比缺櫃可怕，不肖商人趁機哄抬價格

《路透》數月前報導，指出有中國私人企業趁機囤積貨櫃、哄抬價格。中國義烏市一名業者表示：「你可以加價向私人業者取得貨櫃，每櫃要價人民幣3千元，運費是正常3倍高。」

此外，根據加拿大廣播公司新聞（CBC News）報導，有關貨櫃的詐騙事件也非常猖獗。當地出現詐騙集團偽裝成合法公司，在網路上販售貨櫃，受害者不斷增加，且不限於加拿大。

歐洲托運人理事會（The European Shippers’ Council）負責海運的經理埃斯賓（Jordi Espin）接受《彭博》訪問時批評：「在疫情大流行期間，還想賺取這樣的利潤，非常不公平。」

不僅如此，連海盜也知道貨櫃價值升高，頻頻在航道中搶劫貨船。新加坡海峽時報指出，根據亞洲反海盜及武裝搶劫船隻區域合作協定組織（ReCAAP）信息共享中心發布的2020年年報，亞洲去年共計發生93起船隻搶劫事件，以及4起海盜襲擊事件。其中，成功襲擊或搶劫的案件有95起，比前年的72起高出32%。

海運情況嚴峻，已經威脅到國際貿易的復甦。

全球經濟正被缺櫃威脅

根據《彭博》，缺貨櫃連帶造成運費飆漲的問題，已從供應鏈層面影響到營運面。像是福斯集團（Volkswagen AG）被迫暫停其位於德國的全球最大汽車工廠的生產計畫；本田汽車（Honda Motor Co.）也得降低五家北美工廠的產量，全都是因為汽車用晶片無法如期出貨。

貨物無法如期出口，製造商得自行承擔庫存壓力，也有工廠表示在貨運問題解決之前，不會再接單。全球貿易數據公司Panjiva首席分析師羅傑斯（Chris Rogers）認為，運費上漲的成本也有可能轉嫁到消費者身上。

多數分析師認為，缺貨櫃的問題至少會延續到今年第1季。新加坡野村控股（Nomura Holdings Inc.）總經研究負責人薩巴萊曼（Rob Subbaraman）表示，目前跨太平洋航線的標準貨櫃運費已是一年前的四倍，這還不包括其他附加費，儘管貨運需求可能會在二月後下降，但運價預期仍會在高檔，對經濟的影響，不會因為當前缺櫃問題緩解而停止。

世界銀行（World Bank）宣佈，下調今年全球貿易成長率至5%，因為疫情已對旅宿等行業造成嚴重打擊，經濟反彈正寄望於製造業，但全球航運大打結，業者難以滿足全球快速崛起的商品訂單，經濟復甦前景更令人擔憂。

（參考來源：Bloomberg、Reuters、CBC News、The Straits Times）

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