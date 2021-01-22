Google天價併購智慧穿戴大廠Fitbit，為何掀起2900萬用戶出走潮？

科技巨頭Google宣布，已完成對智慧穿戴裝置大廠Fitbit的併購案。但這起高達21億美金的併購案，卻讓Fitbit的2900萬用戶相當憂心，甚至爆發出走潮......

去年10月，美國司法部控告Google，濫用其身為全球最大搜尋引擎的優勢，以不公平的優勢，維持壟斷的地位，扼殺新創競爭對手。同時，也是20年來美國最重大的反托拉斯（Antitrust）案。

雖被反托拉斯案纏身，卻不阻礙Google併購Fitbit的決心。

歷時15個月，Google 最終在14日完成這項21億美金（超過588億新台幣）的併購案，成為Google歷年來第五大的併購。但根據《路透社》報導指出，美國和澳洲競爭監管機構，仍繼續進行反壟斷調查。

併購案》Google積極佈局「健康醫療」市場

2007年成立的Fitbit，成為智慧穿戴裝置領域的代名詞。Fitbit主要透過健身手環等穿戴裝置，追蹤用戶的健康數據，包含心率、呼吸頻率等，並記錄用戶睡眠品質、心率變化等活動，更深入分析相關資料。

但隨著Apple Watch和小米手環等穿戴裝置出現後，Fitbit逐漸失去智慧手錶的主導地位。而近年來Google將商業重點著重在健康醫療領域中，不斷努力使Android Wear / Wear OS等系統和穿戴裝置產品脫穎而出。

Google 併購Fitbit展現進軍智慧穿戴裝置市場的野心，也提升在穿戴裝置市場的佔有率。其實，早在2019年底，Google就曾以4000萬美元，購買Fossil智慧手錶的相關技術，加強並提升Wear OS系統技術。

科技巨頭Google雖積極拓展健康醫療版圖，卻難揮去隱私爭議的陰霾。2018年旗下的DeepMind團隊所開發的應用程式，在未告知的情況下，蒐集160萬英國病患的健康數據及個資。

然而，當2019年Google宣布併購Fitbit消息後，外界更熱議這起併購案，是單純地擴展醫療版圖，還是再次重蹈DeepMind的覆轍？

你信嗎》Google：買的是硬體，不是數據！

Google硬體部門的資深副總裁奧斯特洛（Rick Osterloh）強調會保護Fitbit用戶的隱私，且承諾Fitbit用戶的健康數據，不會用於Google廣告。更表示「這項交易始終和設備有關，而非數據。」

2019年11月，Google宣布併購Fitbit消息一出，歐盟則以「反壟斷法」為由，展開相關調查。去年底，歐盟執委會（European Commission）最終批准這起交易，同時也設下多項併購的交易條件。Google承諾未來在歐盟國家中，不會使用Fitbit用戶的資料庫，發送個人化健康廣告。

然而，併購消息一出，卻掀起注重隱私權的Fitbit用戶出走潮，轉而選擇安全、隱私性更高的智慧手錶，像是Garmin、Apple Watch等。

Fitbit聯合創始人兼首席執行長帕克（James Park）也回應用戶們的憂心，表示：「未來會持續保護用戶的數據隱私和安全」強調用戶可以掌握自身數據，並能了解資料蒐集的內容與原因。

然而，哈佛大學網路心理學教授、《監控資本主義時代》作者祖博夫（Shoshana Zuboff）就曾警告：「監視資本主義的商業野心，如今已遠遠超出了單純的定向廣告」。她提醒，這些科技巨擘的目標正是利用數據大幅提升預測人類行為的準確度，並使廣告投放變得更有利可圖。

Google在拓展商業版圖的同時，如何讓用戶安心，恐怕才是最大的考驗。

（作者／何晨瑋 本文出自2021.1.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）