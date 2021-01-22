德國推開放架構Open RAN 減少依賴華為等供應商

為減少對華為等設備供應商的依賴，德國政府決定耗鉅資與電信業者聯手推動Open RAN架構，並打造全新產業鏈。

德國電信公司（Deutsche Telekom）、法國Orange集團、英國伏德風（Vodafone）、西班牙電信集團（Telefónica）等歐洲重要電信業者20日發表合作備忘錄，宣布將攜手推動開放網路架構的Open RAN（OpenRadio Access Network，開放式無線接取網路）。

電信業者推動Open RAN首要目的是降低對傳統設備供應商的依賴。Open RAN的優勢是硬體和軟體互通，可大幅增加系統彈性，電信業者再也無需向華為、諾基亞（Nokia）、愛立信（Ericsson）等廠商購買整套設備。

西班牙電信集團為收集經驗，今年打算在德國的1000個據點啟用Open RAN。伏德風技術長威柏（JohanWibergh）強調，Open RAN有潛力刺激歐洲的科技創新。

德國政府對電信業者推動Open RAN也樂見其成，各部會還為此編列了20億歐元（約合新台幣700億元）預算，補貼15個研發計畫和中小企業。

德國與電信商聯手推動Open RAN新架構，顯然與歐美各國對華為產品安全性的疑慮有關。

德國交通部長舒爾（Andreas Scheuer）接受「商報」（Handelsblatt）訪問時表示，華為和5G的相關討論顯示，通訊網路對少數幾家廠商有多依賴。

舒爾強調，利用Open RAN技術可建立新的產業鏈和獲利模式，德國的目標是追求「科技和數位的主權」。

美國、英國、瑞典等國已限制或禁用華為設備，德國也正在考慮。由於德國的電信營運商目前大量採用華為設備，引進Open RAN的另一好處是可減少拆除華為設備的時間和成本。

紐約智庫歐亞集團（Eurasia Group）專家蒂歐洛（Paul Triolo）指出，Open RAN是高度政治的話題，美國、日本等國已將Open RAN視為是華為之外的選項。

不過，Open RAN的技術才剛起步，等到成熟還有很長一段路要走。柏林佛羅恩霍夫研究所（Fraunhofer Institute）專家馬格丹茲（Thomas Magedanz）說，Open RAN技術還得投入更多的研發，多年後才可能誕生穩定的生態系。