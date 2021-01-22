紐約油價震盪收低 錫價觸抵逾6年高點

國際原油價格大幅波動並收低，因全球疫情惡化加劇市場對需求反彈前景的疑慮；錫價一度漲至2014年以來的最高水平，受有關需求前景的樂觀情緒以及供應減少跡象提振，鋁價也延續反彈走勢。以下是整理自彭博的商品行情：

●紐約原油期貨震盪收低

紐約原油期貨周四收盤下跌0.3%。美元連續第四個交易日下跌，提升以美元計價大宗商品的吸引力，為一度下跌了1.1%的油價提供了支撐。與此同時，由於防疫封鎖措施擴大，摩根大通下調了對中國的石油需求預期。在美國，由於疫苗供應短缺，紐約市重新安排2萬多人的接種預約。

「在目前價格水平上，市場上許多人正在考慮下行風險，」道明證券全球大宗商品策略主管Bart Melek說：「鑒於短期內的需求前景，我們仍然擔心石油市場可能有些上漲過頭。」

3月交割的西德州中級原油（WTI）期貨下跌18美分，收於每桶53.13美元。3月交割的布蘭特原油期貨價格上漲2美分，收於每桶56.10美元。

●錫觸及2014年以來最高

錫擴大今年來的漲勢，因電子業前景看好且倫敦金屬交易所追蹤的錫庫存降至2019年5月以來最低水平。鋁價也攀升，此前美鋁公司預計全球消費今年將成長7%。

3個月錫期貨一度上漲3.5%至每噸22,395美元，為2014年8月以來最高，倫敦時間下午5:51，收於22,001美元。

●白銀ETF規模創17個月最大增幅

白銀ETF的總持有量周三增加了2,250萬英兩，增幅2.5%，其中iShares安碩白銀信託的規模增加了2,000萬英兩，價值5.053億美元，增幅為8年來最大，也是該信託自2006年上市以來的第二大增幅。

投資人預計，美元兌主要貨幣將繼續下跌，從而支撐金屬價格和包括股票在內的風險資產，目前美國股市接近歷史高點。

隨著中國經濟從冠狀病毒爆發中恢復過來，中國的工業用白銀需求也在攀升。

紐約時間下午4點，現貨白銀上漲0.5%，至每英兩25.97美元，一度觸及1月8日以來最高點26.05美元；周三銀價上漲2.4%。黃金和鈀金下跌，白金上漲。