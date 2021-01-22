日韓出口增 全球製造業利多

南韓本月1-20日出口加速攀升，日本去年12月出口年增幅為兩年來最大，證實了全球製造業持續穩健復甦，為亞洲風險資產當前的漲勢，提供了強健的基本面支撐。

南韓21日公布，1月頭20天的出口比去年同期成長10.6%至282億美元，主因為晶片與汽車出口暢旺，成長幅度比去年12月頭20天的1.2%。同期進口則微增1.5%至286億美元，因此出現3.68億美元的貿易逆差。

南韓本月頭20天對中國大陸、美國和歐盟的出口，全都呈現二位數成長，對陸與對美出口分別增加18.6%，對歐盟出口也攀增16%。

以產業別來看，記憶體晶片出口躍增11.6%，汽車出口也增加15.7%。彭博經濟學家指出，南韓的出口動能未來幾個月將能延續，有助穩固該國仰賴出口復甦。

日本財務省同日表示，由於對陸出口勁增，去年12月出口比一年前成長2%，為兩年來首見攀升，雖略低於經濟學者預期的2.4%，但有望緩解日本陷入雙底衰退的風險。中國大陸上季因為管控新冠疫情成效展現，經濟回到疫前的成長水準，需求因而大增。

不過，彭博經濟學家指出，日本出口成長可能難以維持成長，且中國大陸家庭支出復甦強度有限，也引發大陸需求強度的憂慮。

日本銀行（央行）維持維持基準利率和資產購買計畫不變，並以政府再度發布緊急狀態為由，下修止於今年3月底的2020年度經濟成長率預測，估將萎縮5.6%。

不過，日銀表示，若經濟開始從緊急狀態中復甦，復甦腳步將比原先預估的更快，同時上修2021年度成長率預測0.3個百分點至3.9%。日銀也上修企業資本支出預估，並認為出口將因海外需求強勁而回升。