美散戶追捧 小型股一飛沖天

新年過了三周，全球股市依然迭創新高，散戶投資人踴躍買進的熱情不減，在家用智慧手機彈指間即可下單，被視為讓股價節節上漲的推手。

路透報導，小散戶買盤熱絡，協助美國羅素3,000小型股指數今年初表現耀眼，漲幅前20大成分股中，有10支年初迄今漲約75%。

在店頭市場交易的美國醫療設備公司Signal Advance股價從每股70美分飆上70美元，漲幅1,000%，只因被誤認為另一家名字相同、獲特斯拉創辦人馬斯克推文點名的未上市簡訊應用程式（App）公司。德意志銀行策略師瑞德說：「這不是正常的市場！」投資人發現買錯股後，Signal Advance股價已跌到7美元，但動作快的人早已大賺。

網路交易平台e投睿（eToro）說，今年頭11個交易日新開戶者就超過38萬人，而去年已有500萬個用戶。e投睿說，有三分之一客戶在去年加入，使該平台2020全年交易量暴增到1.5兆美元，是2019年的五倍。

根據瑞銀集團（UBS）的資料，散戶投資人在美國股票交易單總流量的占比大幅成長，從2019年的15%躍升到近20%；同時期純做多基金的占比則從9.7%降到6.4%。某大美商銀行首席股票交易策略師說：「傳統上，投資人若想成為當日沖銷客，免不了得辭去白天工作……現在情況大不相同，黏度或許還超過達康泡沫時期所見。」他指的是1990年代末期網路股狂飆，泡沫在2000年爆裂。

分析師指出，多重因素促使小散戶紛紛進場買股，包括封鎖抗疫提升儲蓄率、刺激政策把更多錢放入民眾口袋、疫情間體育賽事取消沒運動彩券可投注，以及現金存款利息低到0%。

更重要的是，諸如Robinhood這類行動交易App興起，讓業餘股票玩家也能輕鬆下單，加入規模85兆美元的全球股市。

市場動能歷久不衰，加上二位數報酬率展望，吸引更多散戶前仆後繼進場。一些專業投資人擔心，崩盤恐難避免。Forte證券交易員坦珀敦歸咎於網路論壇暴增吹大了「流動性差的小型股投機泡泡」。