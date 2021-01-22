全球股市掀慶祝行情

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電

美國總統拜登20日宣誓就職，世界股市持續熱烈上演「慶祝行情」，全球、美國及亞洲股市都衝上新高，因投資人殷切期盼拜登政府將推出更多刺激經濟措施。

在投資人引頸期盼華府將加碼支持經濟、以對抗新冠疫情的衝擊之際，MSCI AC世界指數21日盤中站上盤中新高，美股三大指數早盤從前一天的歷史新高收盤價續攻，小漲0.2%~0.4%。道瓊工業指數20日收盤漲0.8%至31,188.38點，標普500指數漲1.4%至3,851.85點，那斯達克指數大漲2%至13,457.25點，不僅同創新高，標普500指數更締造歷來1月20日美國總統宣誓就職日的最佳表現。

歐洲主要國家股市指數21日盤中也漲約0.4%，日本以外MSCI亞太指數在台積電與軟體銀行等科技巨擘領漲下，盤中漲0.9%，觸及歷史高點，首爾Kospi指數更大漲1.5%至3,160.84點，再寫新猷，東京日經225指數也收漲0.8%，攀30年來最高價。

拜登就任為美國第46位總統，投資人寄望這位78歲民主黨籍總統的1.9兆美元紓困計畫，能支持經濟復並帶動企業獲利成長，並且期盼他將推出更多財政刺激方案。

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