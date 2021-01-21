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遠距上班不足懼 商辦仍為今年亞太不動產投資人首選

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
專家看好新加坡的商用不動產。 路透
專家看好新加坡的商用不動產。 路透

即使新冠肺炎疫情已使在家上班逐漸成為常態，但一項最新調查顯示，亞太地區的不動產投資人仍視商辦為投資首選；專家認為，這可能與商辦風險較低而且能提供穩定的報酬有關。

不動產投資業者高力國際（Colliers International）的「2021年全球資本市場投資人展望」報告指出，投資人今年最有可能投資的前三大不動產，分別為商辦、物流／工業用地及資料中心。其中31%受訪者最青睞商辦、25%看好物流／工業用地、11%偏好資料中心。

根據這份調查，在雪梨與墨爾本，有逾五成受訪者將商辦視為投資機會，新加坡也有42%持相同看法。高力國際董事總經理鄧浩然說：「在這種不確定的環境裡，投資人將偏好把資金投入風險較低的機會，一線城市的辦公室仍是首選的資產。」他表示，雪梨、墨爾本、新加坡等城市提供較穩定的投資、波動性較低的收益報酬率，以及高品質的資產。

鄧浩然說，此外，擁有長期租約及「信譽良好」承租戶的辦公室，可能可以安全度過全球經濟的不可預測性。但他也承認，有些人認為新冠肺炎疫情和遠距工作將使辦公室走向滅亡。

摩根士丹利去年預估，亞洲商辦的承租戶可能永久減少3%至9%的辦公空間，但鄧浩然認為，現在就看壞辦公室或許「言之過早」。

鄧浩然說，投資人愈來愈相信「這種資產類別仍很重要」，而且對許多亞洲人來說，長期在家上班可能不太理想，因為亞洲住宅空間較小，夫妻倆都在家上班會相互干擾、難以專心，在協作與發展企業文化方面，仍非常需要辦公室。

新冠肺炎 疫情 在家工作

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