Google與多家法國媒體簽協議 數位版權付費有譜
科技巨擘谷歌公司（Google）和多家法國報紙今天表示，在經過幾個月激烈談判後，他們已經簽署協議，目的是為Google提供數位版權付費開路。
雙方的聯合聲明說，Google與由數十家全國性、地區性及地方報紙組成的法國綜合報導聯盟（APIG）簽署的協議涉及「鄰接權」（neighbouring rights）問題，即要求支付透過網路搜索顯示新聞內容的報酬。
聲明中說，這項協議為Google和報紙間在付費事宜達成個別授權合約的協商建立架構，並將讓報紙參與Google新推出的News show新聞服務。在這項服務中，Google將向各媒體支付精選內容費用。
Google的付費將個別計算，付費標準將基於網路瀏覽數據及資訊發布數量。
法國綜合報導聯盟負責人盧埃特（Pierre Louette）說，這項協議相當於「實際上承認媒體的鄰接權，並因為在網路上使用它們的出版品，數位平台開始支付它們報酬。」
Google法國負責人米索夫（Sebastien Missoffe）說，這項協議是承諾開啟「新視野」的明證。
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