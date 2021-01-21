快訊

加強防疫！7-11、萊爾富宣布：暫停開放桃園各門市座位區

菲律賓海發生7.0地震 尚無災情傳出

Google與多家法國媒體簽協議 數位版權付費有譜

中央社 / 巴黎21日綜合外電報導
科技巨擘谷歌公司（Google）和多家法國報紙今天表示，在經過幾個月激烈談判後，他們已經簽署協議，目的是為Google提供數位版權付費開路。 路透社
科技巨擘谷歌公司（Google）和多家法國報紙今天表示，在經過幾個月激烈談判後，他們已經簽署協議，目的是為Google提供數位版權付費開路。 路透社

科技巨擘谷歌公司（Google）和多家法國報紙今天表示，在經過幾個月激烈談判後，他們已經簽署協議，目的是為Google提供數位版權付費開路。

雙方的聯合聲明說，Google與由數十家全國性、地區性及地方報紙組成的法國綜合報導聯盟（APIG）簽署的協議涉及「鄰接權」（neighbouring rights）問題，即要求支付透過網路搜索顯示新聞內容的報酬。

聲明中說，這項協議為Google和報紙間在付費事宜達成個別授權合約的協商建立架構，並將讓報紙參與Google新推出的News show新聞服務。在這項服務中，Google將向各媒體支付精選內容費用。

Google的付費將個別計算，付費標準將基於網路瀏覽數據及資訊發布數量。

法國綜合報導聯盟負責人盧埃特（Pierre Louette）說，這項協議相當於「實際上承認媒體的鄰接權，並因為在網路上使用它們的出版品，數位平台開始支付它們報酬。」

Google法國負責人米索夫（Sebastien Missoffe）說，這項協議是承諾開啟「新視野」的明證。

法國

延伸閱讀

染疫護理師一家足跡畫出「桃園蛋黃區」居民怕爆喊：越來越近了

Fitbit正式加入Google 承諾用戶隱私保護不變

Google台灣位於板橋的新辦公園區 正式落成啟用

曾經的疫苗先鋒 法國淪為頭號疫苗懷疑大國

相關新聞

比特幣重挫8.3% 跌近三周低點

在投資人擔心漲太高的悲觀氛圍下，比特幣21日盤中大跌8.3%，跌近三周最低點。

日央行維持寬鬆政策不變 看好2021年度經濟加速復甦

日本央行維持大規模寬鬆計畫不變，因政府再度發布緊急狀態而下修2020年度經濟成長預測，但認為一旦經濟開始從緊急狀態中復甦...

日本出口兩年來首見正成長 南韓本月出口增幅持續擴大

日韓兩國出口數據報捷。日本上個月的出口兩年來首見正成長，主要受惠於中國大陸的需求增加。南韓這個月的初步出口統計，也顯示成...

檢討貨幣政策 ECB應採取殖利率曲線控管

歐洲央行（ECB）21日將舉行決策會議，市場普遍預期這次貨幣政策按兵不動。此時ECB正在對貨幣政策架構進行策略性的檢討，而控管殖利率曲線（YCC），亦即ECB直接設定長期利率目標，也納入討論之中。

葉倫不尋求弱勢美元 這些因素將決定美元走貶不致崩跌

美國財長提名人葉倫19日在參議院聽證會明白表示，不會以貨幣貶值獲取競爭優勢，這代表與川普政府和前財長米努勤偏好弱勢美元的做法不同。

中國駐美大使館為新疆政策辯護 推特封鎖其官方帳號

在中國駐美大使館推文為中國的新疆政策辯護後，推特20日封鎖中國駐美大使館官方帳號。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。