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石油、黃金行情同步走高 市場關注拜登刺激方案

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
國際黃金現貨20日收盤勁揚1.7%，報每英兩1,871.84美元。路透
國際黃金現貨20日收盤勁揚1.7%，報每英兩1,871.84美元。路透

石油和黃金價格周三（20日）雙雙走高，市場預期拜登政府將推出規模更大的刺激方案，有助抵禦新冠肺炎疫情的衝擊和推升燃料需求，並預期推出緊縮原油供給的政策。

●金價勁揚逾1%

國際黃金現貨終場勁揚1.7%，報每英兩1,871.84美元，盤中觸及1,872.12美元價位，為逾一周以來最高。黃金期貨收漲1.4%，報每英兩1,866.5美元。

BMO資本市場貴金屬與衍生商品交易部門主管Tai Wong說：「對金市而言，與市場最相關的指標將是1.9兆美元刺激方案在國會的接受程度，特別是參院的接受度，和該法案能否順利通過或遭遇阻礙。」

華僑銀行分析師Howie Lee表示，金價仍有可能攻上2,000美元大關，時間點可能在第2季中，屆時預料有許多人接種新冠疫苗，金市將充滿資金，需求幾乎也恢復正常。「屆時市場將開始關注通膨。」

油價小幅走高

3月交割的西德州原油上漲0.62%，收盤價報每桶53.31美元，布蘭特原油小漲0.32%，報每桶56.08美元。

市場預估，拜登就職後將立刻採取行動，抑制美國石油業，包括重新加入巴黎氣候協定、取消Keystone XL輸油管線的許可證，以及暫停在北極的原油鑽探計畫。

美財長提名人葉倫19日敦促國會就防疫支出採取大規模行動，這項消息激勵油價上漲。Again資本公司合夥人John Kilduff說：「市場對刺激方案重新燃起希望，整體來看市場氛圍良好，有望向前邁進，預料需求持續回升。」

這些預期推出的措施將用於降低碳排放，一旦限制石油供給，將推升油價上漲。

金價 油價 拜登

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