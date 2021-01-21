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台積電ADR周三下跌0.5% 溢價率13.09%

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周三（20日）隨美股費城半導體指數下跌，跌幅0.5%，較台北交易股價溢價13.09%。

美股道瓊工業指數20日上漲257.86 點或0.83%，收31,188.38點。標普500指數上漲52.94 點或1.39%，收3,851.85點。那斯達克指數上漲260.07點或1.97%，收13,457.25點。

費城半導體指數收盤下跌0.27%。

以下是主要台股ADR各股周三收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投資ASX 7.50 -2.22

中華電 CHT 38.96 -1.52

台積電 TSM 130.64 -0.50

聯電 UMC 9.56 -4.30

資料來源：彭博資訊

半導體 台積電 美股

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