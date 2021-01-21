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四大科技議題 拜登政府可能將優先處理

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
分析師認為，拜登政府可能優先處理四大科技問題，要求臉書、YouTube等為網站內容負起責任。（美聯社）
分析師認為，拜登政府可能優先處理四大科技問題，要求臉書、YouTube等為網站內容負起責任。（美聯社）

美國總統當選人拜登20日走馬上任，分析師認為，拜登政府可能優先處理的科技問題，包括「通信規範法」第230條、網絡中立、人工智慧（AI），拜登對於中國大陸的科技政策，則可能延續前朝的策略。

美國「通信規範法」第230條核心內容，是網路公司無須為用戶的所作所為承擔責任。如今朝野政黨都認為，既然網路公司可控制用戶觀看何種內容，也應為用戶能看到和無法看到的內容擔起責任。

網絡中立性原則意旨在數據傳輸速度上，網路基礎設施應對所有數據一視同仁。然而，網絡中立原則倡議擁護者指出，寬頻和無線網路供應商已做出不少調整，認為網路中立原則自2017年以來持續受到挑戰。

為恢復網絡中立性，拜登政府可能推出一系列新規定，包括廢除零資費方案、對網路服務供應商向Netflix和YouTube等內容供應者收取內容分發費的做法展開審查。

AI演算法已進入大眾生活更多層面，舉凡求職、購屋、醫療險等層面，無一不受AI演算法影響。在川普執政時，監管AI這項話題，幾乎未引起任何聯邦機構的注意。

拜登政府對此有何規畫仍不明確，因民眾尚未深刻了解AI在日常生活日益擴大的影響。

川普政府禁止對中國大陸出口美國高科技製造技術。專家認為，拜登政府上任後，美中關係過去四年的互動，可能會持續影響兩國關係。鑒於大陸長期奉行貿易保護主義，加上剽竊智慧財產權，幾乎沒有證據顯示，拜登政府欲大幅調整川普的大陸政策。

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