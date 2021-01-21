葉倫宣示 對陸採強硬政策

美國總統當選人拜登內定的內閣團隊表示，新政府將維持一部分川普對中國大陸採取的強硬經濟政策，並保證將力戰中國「濫用的」貿易行為，並禁止來自新疆的產品進口；但在關稅措施上卻透露出調整的可能性。

內定財政部長葉倫19日在國會參議院同意權公聽會上表示，美國「準備使用全方位的工具」，來因應大陸「傾銷產品、設置貿易障礙，及對企業給予不合法補貼」等行為。

葉倫並表示，美國將致力於「結合盟國，而非片面地」因應中國問題。這可以解讀成與美國對大陸加徵的關稅問題有關，因為關稅是美國的片面行動。

她指出，「中國顯然是我們最重要的戰略性競爭者」；美國也將致力於基礎建設投資及研究發展，以設法強化本身經濟。

她表示，制裁措施普遍而言仍是財政部的重要工具。但她並未詳細說明拜登政府將如何處理對中國實施的關稅。

內定的國務卿布林肯則表示，他同意川普政府認定北京鎮壓新疆維吾兒族及其他少數民族，是種族滅絕行動。他在參議院聽證會上指出，美國應禁止在新疆生產的產品進口，並禁止美國產品外銷給涉及違反人權的中國企業。

不同於川普一直訴求弱勢美元，葉倫很明確表示，匯率應基於市場法則，「美國不以弱化貨幣來得到競爭優勢」，她並警告貿易夥伴不可操縱匯率，「刻意針對匯率來謀取商業利益，美國無法接受」，「反對外國人為操縱貨幣價值以取得貿易上不公平利益的任何企圖」。這些談話是她獲提名出掌財政部以來，表達拜登政府未來國際經濟政策最詳盡的一次。

國內政策方面，葉倫強調須儘快通過拜登最新提出的1.9兆美元紓困案，她不是沒有考慮負債問題，但面對不均衡、掙扎的經濟復甦，負債的顧慮要先擺一邊。在利率空前低的時期，葉倫說，她會考慮有無發行50年期超長天期公債的需求。

她還說，在與全球其他經濟體合作下，美國承受得起調高公司稅。不過，葉倫仍審慎表示，任何調高公司稅率計畫，都必須在政府認為美國已克服新冠病毒疫情後，才能開始進行。

拜登在總統大選期間，提議將公司稅率從目前的21％調高至28％。在2017年減稅前，公司稅率為35％。