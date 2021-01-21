巴隆周刊特選／透視川普留下的經濟教訓

在新冠肺炎疫情來襲前，美國前總統川普似乎締造了令人稱羨的經濟政績 。才上任三年，失業率已降得比1960年代以來任何時期還低，家庭所得勁揚，通膨依然溫和。儘管後來疫情重創經濟，拜紓困法案和聯準會（Fed）大砍利率並卯力挹注流動性之賜，美國經濟表現與其他富國相比有過之而無不及。

美國股市是在川普任內大放異彩。從川普當選那天算到他敗給拜登為止，美股標普500指數每年漲幅超過12%。歷任總統中僅柯林頓和柯立芝任內美股漲幅更大；更壯觀的是，早在川普勝選之前，美股估值就已居高不下了。「川普行情」更讓美股持續迭創新高。

但凡此種種，大部分都不是川普招牌政策造就的成果。

川普的移民限制導致爭奪工作機會的人減少了，但也降低美國消費者人數，稅基也縮小。關稅和貿易協議在縮減製造業貿易逆差方面一事無成，疫情來襲前的逆差反而比川普就職時大增。美國對中國逆差確實縮小，但因為對其他國家逆差擴增而被抵銷。

或許川普意外勝選最大的影響，是心理上的。共和黨完全執政的展望，促使企業主管、小企業主和普羅大眾調整預期。避險基金公司橋水創辦人達里歐（Ray Dalio）形容，主張減稅、鬆綁法規和支出政策的川普，引爆了「動物本能」。

川普當選儘管確實解放了「動物本能」，卻未導致企業行為大幅轉變。從2016年10月到2020年初疫情開始在美國蔓延，企業資本支出大致持平。

減稅和解除管制也未能帶動企業投資大增。更令人詫異的是，大幅調降企業稅率，也未能大幅推升股利發放和買回庫藏股。

那麼，疫情前美國亮麗的經濟表現，究竟是什麼造成？除了北京決定在2016和2017年刺激中國大陸經濟，以及歐洲2017年暫時停止財政撙節外，可歸因於美國兩大關鍵選擇。

一，川普與共和黨與眾院民主黨聯手，終結了「2011年預算控制法案」展開的財政紀律時代。2017年底稅改通過後不久，國會突然把聯邦國防與非國防裁量性支出上限提高超過13%。軍費支出提高，導致美國製造商的國防資本財出貨量持續大增。

二，更重要的是，川普2018年撤換央行領導層，改任命鮑爾和克拉瑞達為Fed正﹑副主席，取代葉倫和費雪。葉倫﹑費雪及一些Fed官員之前一再誤判，低估了失業率可降到什麼地步，且不會導致通膨變成麻煩。那個錯誤促使Fed在2014年時機還不成熟時，就太早撤回對經濟的支持 。

在任期第一年，鮑爾﹑克拉瑞達及Fed其他官員，都願意讓失業率降到低於他們認為可持續讓通膨率加速升破目標的水準。他們只錯在一點﹕對2017年底通過的減稅和擴大聯邦支出，及強勁的企業獲利和就業成長數據﹙後來都下修了﹚反應過度，卻忽略了零售支出﹑房市和全球製造業疲軟的現象。

但在察覺他們顯然過度高估經濟基礎力道時，Fed新領導層隨即在2019年迅速改弦易轍，取消原先計劃的一連串升息行動，然後在夏季的「周期中途調整」降低政策利率目標區間。這個靈活應變行動奏效，美國經濟再度加速成長，直到疫情來襲為止。

眼見疫情摧殘美國經濟，鮑爾領導的Fed以前所未見的快速和創意採取行動。最近承諾，除非就業市場已充分康復，且通膨「朝略高於2%的目標回升走勢已上軌道一段時間」，否則不會升息。這立場迥異於往昔的做法，應可避免經濟復甦夭折。

川普並未直接造成這樣的轉變，他的人事布局也不是依據對貨幣政策和央行運作的觀點而定，但無論如何，他的抉擇有助於解釋任內發生的事。

川普任內留下的教訓簡單明瞭﹕健全的總體經濟政策幾乎能凌駕一切。拜登團隊應謹記在心。

（編譯湯淑君）