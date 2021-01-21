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歐盟新藍圖 提升歐元地位

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電

歐盟執委會表示，將致力於提升歐元的國際角色，並打造更完備的歐洲金融基礎設施，期能減少依賴美元及境外金融中心，進而增強歐盟防禦金融風險的能力。

執委會19日宣布的藍圖並非行動計畫，而是歐盟長期策略方針，發布時機在歐洲最大金融重鎮——倫敦金融城——隨英國脫歐而脫離歐盟管轄之後。

執委會在呈交歐盟成員國政府、歐洲議會和歐洲央行（ECB）的政策報告書中說：「隨著英國脫離歐盟，有強烈必要和機會發展區內的市場基礎設施。」

歐盟也記取近年得到的慘痛教訓，包括美國川普政府仗著美元的支配力，2018年撤出伊朗核協議並重祭制裁，直接衝擊歐洲SWIFT支付訊息傳輸系統，以及歐洲清算銀行（Euroclear）和Clearstream的證券集保系統；川普揚言制裁企業，也癱瘓歐盟 「北溪天然氣2號管線」計畫。

執委會說：「歐盟應發展措施，保護歐盟業者預防第三國強迫歐盟金融市場基礎設施遵照他們片面執行的制裁令，或透過其他手段干預歐盟合法的運作。」

執委會未提供立即解決辦法，只表示會先評估歐盟的弱點，再發展出反制的工具。

執委會也將鼓勵市場人士多交易歐元計價的債券、商品和其他金融工具。歐盟尤其準備發行7,500億歐元（9,050億美元）共同債券，籌資核發補助款與貸款，引領歐盟經濟復甦，連帶提振歐元。其中三分之一資金將投資綠能計畫。執委會說，這將「顯著增進歐盟資本市場的深度與流動性」，提升歐元吸引力。

執委會並呼籲歐盟市場人士減少依賴境外的清算所、集中交易相對方，多多以歐盟境內的取而代之；發展歐元計價的能源指數；透過改革「金融工具市場法規」（MiFID），提升歐元債券吸引力。ECB也在研究推出數位版歐元的可能性。

歐盟 英國 川普

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