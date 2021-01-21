大馬央行Q1可能降息
馬來西亞央行決議基準利率維持不變，原因是國內新冠疫情復熾，可能須數月才能減緩，央行欲保留政策空間。經濟學家預料，大馬央行本季可能降息1碼。
大馬央行20日將隔夜政策利率維持在1.75%的歷史低點，在彭博訪調的23名經濟學家中，12人預估大馬央行按兵不動，其餘估降息1碼；這是馬國央行今年來首度召開利率決策會議。
馬國新冠確診病例激增，導致醫療體系瀕臨崩潰邊緣，因此當局祭出兩周的封鎖措施，影響範圍幾乎遍及全國；政府也宣布新一輪紓困方案，規模達37億美元，以協助民眾度過封鎖時期。
滙豐控股東協首席經濟學家英卡爾卡泰拉表示：「大馬央行明顯保留進一步降息的空間，暗示貨幣政策極大程度取決於經濟數據。若大馬延長封鎖，或新冠疫苗施打計畫延後，可能是央行擴大寬鬆的預兆；我們預料央行在第1季會降息1碼。」
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言