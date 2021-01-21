大馬央行Q1可能降息

馬來西亞央行決議基準利率維持不變，原因是國內新冠疫情復熾，可能須數月才能減緩，央行欲保留政策空間。經濟學家預料，大馬央行本季可能降息1碼。

大馬央行20日將隔夜政策利率維持在1.75%的歷史低點，在彭博訪調的23名經濟學家中，12人預估大馬央行按兵不動，其餘估降息1碼；這是馬國央行今年來首度召開利率決策會議。

馬國新冠確診病例激增，導致醫療體系瀕臨崩潰邊緣，因此當局祭出兩周的封鎖措施，影響範圍幾乎遍及全國；政府也宣布新一輪紓困方案，規模達37億美元，以協助民眾度過封鎖時期。

滙豐控股東協首席經濟學家英卡爾卡泰拉表示：「大馬央行明顯保留進一步降息的空間，暗示貨幣政策極大程度取決於經濟數據。若大馬延長封鎖，或新冠疫苗施打計畫延後，可能是央行擴大寬鬆的預兆；我們預料央行在第1季會降息1碼。」