通用自駕車結盟微軟
通用汽車（GM）說，旗下自駕車新創事業Cruise公司已獲得微軟的結盟及投資。Cruise將採用微軟Azure雲端平台，Azure則利用Cruise的產業專門知識強化產品創新，並服務交通運輸客戶。
作為雙方長期策略結盟的一部分，微軟與通用攜手，再加上本田汽車和不願暴露身份的其他機構投資人，對總部位於舊金山的Cruise投資逾20億美元。根據協議條款，Cruise將採用微軟Azure雲端平台，加速自駕車的大規模商業化。Azure則利用Cruise的產業專門知識強化產品創新，並服務交通運輸客戶。
Cruise多年來一直在舊金山測試自駕車，計劃最終推出機器人出租車服務。
此次股權投資後，Cruise估值將由2019年春季時的190億美元大增至300億美元，距離福特汽車401億美元的市值更靠近一步。至於在電動車領域，Nikola的市值是77億美元。通用仍將繼續持有Cruise的多數股權。
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